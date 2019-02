Příběhy obyčejných lidí z velkých anglických loděnic, kteří svá existenční i milostná dramata prožívají na pozadí úpadku kdysi prosperujícího průmyslu. Toto téma zvolil pro svůj muzikálový debut na základě vzpomínek z vlastního dětství Gordon Matthew Thomas Summer, kterého dnes zná celý svět pod uměleckým jménem Sting. Muzikál Poslední loď připravuje v režii Stanislava Moši soubor Městského divadla v Brně. Jeho kontinentální premiéru uvede v sobotu 16. února na své Hudební scéně.

Muzikál s originálním názvem Last Ship měl premiéru na Broadwayi v roce 2014 a získal i dvě nominace na Ceny Tony. „Poslední loď jsem viděl poprvé na Broadwayi v New Yorku v roce 2014 a toto dílo mě okamžitě strhlo svojí výjimečností, originální hudbou i příběhem. Ve své původní podobě se přesto neuvádělo dlouho a Sting jej postupně přepracoval. Viděl jsem potom muzikál ještě při jeho britské tour,“ uvedl režisér Stanislav Moša.

Děj muzikálu přivádí diváka do kdysi významných loděnic na severovýchodě Anglie. Sting čerpal ze vzpomínek na rodné město Wallsend, kde vyrůstal v úzkém kontaktu s dělníky. Loděnice, ve kterých pracovali, patřily na počátku dvacátého století k největším na světě. Po ekonomickém kolapsu těžkého průmyslu Velké Británie v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jejich význam upadal. Výroba lodí zde skončila v roce 2007. „Muzikál je pohledem do života komunity lodních dělníků, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi prosperujícího průmyslu. Dokážou projevit kolektivní sílu, byť se jejich snažení může zdát donkichotské. Zároveň dílo obsahuje i osobní intimní zpověď a romantickou linku,“ naznačila dramaturgyně Klára Latzková.

Kalousek a Šterbák dirigenty

Hudební nastudování obstarali Dan Kalousek a František Šterbák, kteří budou i dirigenty jednotlivých představení. „Původní Stingovo dílo uváděné na Broadwayi doprovázelo jen šest muzikantů. My jsme s jeho svolením udělali zcela novou hudební aranž s třicetičlenným orchestrem,“ uvedl Kalousek. Dodal, že muzikál obsahuje přes dvacet hudebních čísel s charakterem anglické lidové hudby s výrazným zastoupením tradiční irské muziky. Z větší části jde o nové písně, několik jich ale budou lidé znát ze starších Stingových desek. Patří mezi ně třeba Island of Souls nebo All This Time z alba The Soul Cages.

V muzikálu vystoupí v jednotlivých alternacích na padesát herců. Hlavního hrdinu Gideona Fletchera ztvární Kristian Pekar nebo Dušan Vitázek. V dalších rolích se představí Radka Coufalová, Zdena Herfortová, Zdeněk Junák, Petr Štěpán, Alena Antalová či Aleš Slanina.

Bývalý frontman skupiny The Police Sting se nakonec sobotní brněnské premiéry nezúčastní. „Připravuje v té době svoji premiéru v kanadském Torontu. Naše pozvání pro něj nicméně platí a svoji účast přislíbil na některé z repríz. Na premiéře zazní alespoň jeho videopozdrav,“ upřesnil Moša. Doplnil, že 12. července Sting vystoupí na koncertě v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna.