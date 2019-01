Jižní Morava /TÉMA, ANKETA/ - V Jihomoravském kraji řeší policisté ročně kolem dvaceti vražd a několik dalších vážných trestných činů, po kterých zůstane dům, kde k nim docházelo, prázdný. Na realitním trhu proto občas přibude nemovitost, o kterou zákazníci nemají příliš zájem. Nechtějí totiž žít v domě, kde někdo násilně zemřel, nebo se o něj jen víc zajímá okolí pro to, co se tam stalo v minulosti. Někteří se bojí i duchů zavražděných.

V domě v brněnských Ivanovicích se vraždilo letos v květnu. Pachatel zabil čtyřčlennou rodinu. Obviněný je její příbuzný Kevin Dahlgren. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Marie Zichová z Břeclavska si nedokáže představit, že by žila v domě, kde někoho zavraždili. Nelíbí se jí ten pocit a má strach, že tam může strašit. Podobný názor má většina lidí z jižní Moravy. Proto se takové domy velmi špatně prodávají. „Je vhodné počkat i několik let, než se na kauzu zapomene," vysvětlila makléřka Lucie Fonioková.

Hodnotu domu by však podobná minulost neměla ovlivnit. „Při odhadu ceny se zaměřujeme pouze na jeho polohu a vybavení. Ale historie domu může mít vliv na tržní cenu při prodeji," konstatovala brněnská znalkyně odhadující cenu nemovitostí Hana Divišová.

Podle brněnské esoteričky, která si říká Martina, zůstávají v domech a bytech po lidech energetické otisky. Ty obsahují stopy prožitých tragédií. „Mohou velmi znepříjemnit život tím, že se v lidských prožitcích odráží cizí emoce a energie," vysvětlila esoterička. Doporučila proto prostor, kde lidé žijí, nechat od těchto energií vyčistit odborníkem.

Podle brněnského psychoterapeuta Michala Mynáře záleží na každém člověku, jestli mu krvavá historie domu vadí. „Může do toho promítat svá vlastní traumata a pak je prožívat. I lidé, kteří se bojí smrti, by v podobném domě nemohli žít. Záleží na přístupu každého k násilí," uvedl Mynář.

Podle brněnského realitního makléře Tomáše Šimka naopak to, že se v domě stal nějaký trestný čin, nemůže nikomu vadit. „Mě by to bylo úplně jedno. Proto předpokládám, že s tím nemůže mít nikdo problém. I kupní cena by měla být úplně stejná. Například starší lidé umírají v domech pořád. A to přitom nikomu nevadí," upozornil Šimek.

Dům, kde došlo k nějakému trestnému činu, by si bez problémů koupil například Brňan Tomáš Klouda. „Na duchy totiž nevěřím," vysvětlil muž.

Známé kauzy

Nejhůře se prodávají domy, kde se staly mediálně sledované vraždy či jiné trestné činy a lidé si dlouho pamatují, že se tam něco odehrálo.

Například v Kuřimi na Brněnsku, kde soused v roce 2007 odhalil týrání dvou chlapců jejich příbuznými a dalšími lidmi. „Je škoda, že se kauza spojuje s Kuřimí. Ta rodina tu neměla vedené ani trvalé bydliště. Přišla z Brna a dům měla jen pronajatý," prohlásil starosta obce Drago Sukalovský.

Poté, co obyvatelé skončili ve vězení a chlapci v Klokánku, tehdejší majitelé dům prodali. Nemovitost má tedy zcela jiného vlastníka. I ten v něm ale nebydlí a obývá ho jiná rodina. „Chceme žít v klidu a zapomenout," konstatovala pouze jeho obyvatelka při návštěvě redaktorky Deníku Rovnost. Dál se nechtěla vyjadřovat.

Těžko se bude prodávat i dům v brněnských Ivanovicích, který je teď prázdný, protože jeho obyvatele, čtyřčlennou rodinu, v květnu někdo vyvraždil. Z činu je obviněný jejich příbuzný Američan Kevin Dahlgren. Vlastnictví domu ale zatím není vyřešené.

Dům po Monyové hledá kupce rok

Brno - Téměř sedm a půl milionu korun. Tolik stojí život v domě zavražděné brněnské spisovatelky Simony Monyové. Dům je na prodej víc než rok. Za tu dobu už prodejce slevil o osm set tisíc korun. Svého kupce dům v brněnských Obřanech se šesti pokoji a kuchyní zatím nenašel. „Střídají se tu kupci poměrně často, ale žádný se ještě nerozhodl," sdělil jeden ze sousedů prodávaného domu. Své jméno zveřejnit nechtěl.

Dvoupatrový dům s bazénem, který je oficiálně stále majetkem spisovatelky, prodává realitní společnost Remax. Makléřka, která jej má na starosti, se odmítla vyjádřit. „Nechceme to komentovat. Může to uškodit prodeji domu," konstatovala.

Spisovatelka zemřela v obývacím pokoji v srpnu 2011. Ubodal ji její manžel Boris Ingr. Ve vězení si za vraždu odpykává patnáctiletý trest.

V domě bylo v době vraždy hned několik lidí, včetně spisovatelčina syna. Vše začalo večer na zahradě, kde Monyová seděla s kamarádkami. V tom přišel manžel, se kterým se rozváděla. Chtěl uspat syna.

Odešel za ním do ložnice v patře. Když ho šla spisovatelka zkontrolovat, pohádali se. Pak už ji nikdo neviděl živou. Kamarádka přitom celou dobu seděla na zahradě se synem, kterého jí Monyová v době hádky přinesla.

Žena zemřela v obývacím pokoji. Ingr pak vyskočil z okna v prvním patře. Nic se mu ale nestalo.

Umírající manželce zavolal záchranáře. Ti už jí ale pomoct nedokázali. U soudu tvrdil, že si čin nepamatuje. „Z vyšetřování policie vyplývá, že jsem to ale asi opravdu udělal. Je to hrozná představa," prohlásil.

Podle psychiatričky Marty Holanové si výpadek paměti vymyslel.

Makléřka: Sousedé bývají často velmi sdílní

Brno /ROZHOVOR/ - Prodat mediálně známý dům, kde se stal trestný čin, je podle makléřky Lucie Foniokové těžké. Za svou osmiletou praxi už jich přesto několik prodala. „Spousta prohlídek těchto nemovitostí byla jen se zvědavci, kteří chtěli vidět dům zevnitř, jak se v něm žilo. Prodávají se i několik let a cena je daleko nižší," říká Fonioková.

Jaké domy, kde se stal trestný čin, jste v kraji prodávala?

Jednalo se o týrání dítěte, a vraždu manželského páru. Dům byl už v médiích, takže většina potenciálních kupujících jeho historii znala.

Snaží se majitelé zatajit, že jde o dům, kde došlo k trestnému činu?

U mediálně sledovaných kauz to utajit ani nejde. A pokud se kupující zeptají sousedů, tak ti bývají velmi sdílní.

Najdou se i zákazníci, kteří naopak nemovitost chtějí koupit právě proto, že se tam stal trestný čin?

Za svoji praxi jsem se nesetkala s nikým, kdo by dobrovolně tyto nemovitosti cíleně vyhledával.

Má podobná historie vliv na cenu nabízené nemovitosti? Zvyšuje ji, či snižuje?

Ano, určitě ji snižuje. Prodlužuje se i doba prodeje. Může být na trhu klidně i několik let.

Je vhodné po činu čekat určitou dobu, než na něj lidé zapomenou?

Čím je delší doba od činu, který se v nemovitosti stal, tím klidnější jsou emoce kupujících. Zmírňují se obavy a nepříjemné pocity z domu. U koupě rozhodují i emoce. To, jak se kupující v budoucím domě cítí, většinou nakonec rozhodne.