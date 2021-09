Po oba dny se na pódiu na Masarykově náměstí i v amfiteátru letního kina střídá řada umělců. Od regionálních souborů až po zvučná jména. „V sobotu zahráli v letním kině Michal Prokop a Framus Five. V neděli čekáme velkou návštěvu na koncert Hradišťanu a při vystoupení Pokáče. To bude asi plno. Slušná návštěva byla i v centru města na náměstí u radnice, kde jsme dali prostor regionálním souborům a umělcům. Součástí slavnosti je i kuchařská show Pavla Sapíka v Zámeckém skleníku,“ dodává za pořadatele Ivo Legner z Kulturních zařízení města Boskovice. Příští rok se Boskovičtí chystají už na devatenácté Husí slavnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.