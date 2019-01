Brno – Ani v druhém prosincovém týdnu na Brněnsku nenasněží. „Po posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu, které byly teplotně průměrné, budou podobné i následující čtyři týdny. Navíc suché, téměř bez srážek," řekl Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dlouhodobě je prosincová průmerná teplota jen necelý stupeň pod bodem mrazu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Přírodního sněhu se zatím nedočkají ani lyžaři. O umělý se jim starají v některých areálech sněžná děla. „Zasněžování se nám zatím daří. Dnes by měla zase v noci klesnout teplota pod nulu. Trocha umělého sněhu přibude," řekl Luboš Kotlán z lyžařského areálu v Olešnici na Blanensku. Sjezdovky by rádi otevřeli lyžařům již tento víkend a do konce roku rozjeli sezonu naplno.

Optimisti by se rádi dočkali alespoň vánočních svátků na sněhu. „Ráda bych letos prožila zasněžené Vánoce," řekla Ivana Záhumenská, která bydlí v centru města.

Podle meteorologů se ale sněhu v prosinci letos nedočká. „Při těchto teplotách je zatím předčasné hovořit o tom, zda budou bílé Vánoce," vysvětlil Martan.

Podle něj je to závislé na konkrétním počasí před a během svátků, které nelze měsíc předem předpokládat. V nižších polohách je pravděpodobné, že se sníh neobjeví.

ALŽBĚTA NEČASOVÁ