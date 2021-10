Špatné řízení protidrogového úřadu znamená především hrozbu pro obyvatele. „Je to nebezpečné, protože to může vést ke zvýšení kriminality či různých závislostí, “ dodal Hollan.

Iniciátorem celé akce je ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. „Nelíbí se nám postupná destrukce české protidrogové politiky, za kterou stojí současná Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralové. Přejeme si změnu na jejím postu. Chceme do čela odborníka a to ona není. Navíc nepodporuje rozvoj ani financování tohoto odvětví,“ uvedl Hollan. Podle něj mají poskytovatelé adiktologických služeb strach, že koordinátorka nepodpoří připravovaný zákon o agentuře pro jejich koordinaci a financování a ten tak skončí v koši.

Zaměstnanci si navíc nepřejí, aby centra pomáhající závislým, patřily pod Ministerstvo zdravotnictví. „Tato péče má dvě složky, sociální a zdravotní. Ta sociální tvoří mnohem větší podíl než ta zdravotní. Patří do ní různé konzultace, terapie či prevence, které přechodem pod ministerstvo zaniknou,“ informovala předsedkyně.

Dlouhodobé pokusy o zrušení péče o lidi s různými závislostmi, nedostatečná finanční podpora protidrogového odvětví, odchod kvalifikovaných odborníků z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky či jeho špatné vedení vyústily v celorepublikový protest. Připojili se k němu v úterý na mnoha místech pracovníci různých terapeutických zařízení. Na pár minut přestali poskytovat jejich služby. V Brně se do protestu zapojily tři nestátní organizace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.