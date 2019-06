Čejč /FOTOGALERIE/ – Pracovní den tráví venku v mrazech. Přesto by jí mohl leckdo závidět. Kateřina Šardická je průvodkyní po ledovcích na Islandu.

Zrovna provázela skupinku turistů po okraji ledovce, kde se led svažoval zhruba sto metrů do ledovcového jezera. Jedné klientce najednou spadl telefon a začal sklouzávat po ledu dolů, a rozhodla se za ním skočit šipku. „Nebýt toho, že jsem stála půl metru od ní a rychle ji zachytila, sklouzla by po břiše přímo do ledové vody. Mobil se jí ale zachránit podařilo,“ popisuje svůj zatím největší zážitek Kateřina Šardická z Čejče na Hodonínsku. Pracuje jako Glacier Guide, tedy průvodkyně po ledovcích na Islandu.