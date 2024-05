Na brigády se lidé scházejí pravidelně každý měsíc. Jejich úsilí už nese první plody. „Přicházíme do fáze, kdy budeme muset louku mozaikovitě sekat. Nikdy tedy ne celou, ale postupně tak, aby se vytvořila semenná banka, a tráva aby rostla rovnoměrně,“ ukazoval na místě redaktorce Břeclavan.

Podotkl, že díky podpoře břeclavské radnice a dárcům z řad lidí se podařilo za padesát tisíc korun pořídit dokonce už i vlastní sekačku na trávu.

Mlýnský rybník v minulosti lákal tisíce lidí ke koupání. I proto je po dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny součástí obnovy areálu péče o přilehlou pláž. „Jsme domluvení, že ji vyčistíme a vytaháme igelit, který tady je. Věřím, že nám povolí i upravit vstup do vody. Betonové schody na pláž jsou totiž místy porušené a rozbité,“ pokračoval Ševčík.

Okolí Apollónova chrámu svádí stále více lidí k procházkám, lenošení na louce, opalování či koupání. I proto nadšenci koketují s myšlenkou vytvoření dřevěné lávky, která by lidem umožnila bezpečný přechod mimo hlavní silnici.

„Lávka pro pěší by byla z lehké konstrukce a měla by asi sto metrů na délku. Vedla by zhruba od stavidla Mlýnského rybníka až k autobusové zastávce. Lidé sem chodí se psy i s malými dětmi a procházet mezi projíždějícími auty je často hodně nebezpečné,“ zdůvodnil zakladatel nadačního fondu.

Úsilí nadšenců v čele se Ševčíkem oceňuje i Filip Šálek, ekolog a břeclavský zastupitel, který se podílel třeba na záchraně břeclavské zámecké zahrady.

„S Ludvíkem se známe, takže o jeho aktivitách vím, a pokud můžeme, s Brontosaury mu pomáháme. Třeba tím, že mu půjčujeme nářadí. Moc se mi líbí, co dělá. Nečekal jsem, že se tady v okolí najde další podobný blázen, který se do něčeho takového ve svém volném čase pustí a bude chtít pomáhat,“ chválil Šálek.

Louka podle něj nebyla posledních deset až patnáct let obdělávaná. „Kdyby se do toho nepustil, tak to nikdo neudělá. Myslím, že do budoucna může být opravdu krásná a pestrá,“ zmínil Šálek.

V návaznosti na obnovu areálu jedná Ševčík hned s několika majiteli. Okolí chrámu totiž patří Lesům České republiky. Apollónův chrám zapsaný v Unesco spravuje Národní památkový ústav a Mlýnský rybník s přilehlou pláží, hnízdištěm vzácných druhů ptáků, zase náleží Agentuře ochrany přírody a krajiny.

Cílem je nejen území zvelebit, ale do budoucna třeba i propojit s nedalekou lednickou kolonádou.

Lidé, kteří by chtěli na obnovu okolí chrámu přispět, tak mohou učinit prostřednictvím sbírky na portálu Donio.