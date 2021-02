Lidé se v něm pohybují jako ve skutečnosti. „Model znojemského centra jsme sestavili sbíráním zkušeností na brněnském výstavišti. Víme, kolik dokáže obsloužit zájemců, umíme navrhnout rozmístění registračních stolků nebo rozměry očkovacích míst s čekárnou. Provoz v centru je pak maximálně plynulý, pomáhají tomu i jednotné popisy pro lepší navigaci,“ uvedl za tvůrce Tomáš Apeltauer ze stavební fakulty VUT.

S brýlemi pro virtuální realitu si centrum prošel i hejtman Jan Grolich. „Je tady potřeba naočkovat šedesát lidí za hodinu. To by nemocnice ve svých prostorách neměla šanci zvládnout. Teď se tu očkuje v testovacím režimu a my to ještě upravíme tak, aby tu zájemci o očkování měli co největší komfort,“ vysvětlil cíl modelu hejtman Jan Grolich.

Kraj plánuje rozjet provoz očkovacích center co nejdřív, pravděpodobně začátkem března. Tehdy by měl být i dostatek vakcín na hromadné očkování. Na jižní Moravě vyrostou tato centra kromě Znojma taky v Blansku, Kyjově, Břeclavi, Vyškově, Hodoníně a Hustopečích. Provozovat je budou krajské nemocnice.

Znojemským pomůže model zajistit plynulý provoz centra v době ostrého provozu. „Je to moderní směr a já jsem rád, že VUT něco takového vytvořilo. Očkovacím centrem by mohlo projít v průběhu měsíců na 110 tisíc lidí, to je zhruba počet obyvatel Znojemska nad patnáct let. Jde o to, jestli se nechají naočkovat všichni,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

Tým vědců bude dál sledovat průběh očkování v Brně i Znojmě a poznatky bude na návrhy očkovacích center aplikovat v dalších jihomoravských městech. „V případě Znojma by očkovacím centrem mohlo projít zhruba 700 osob za dvanáct hodin provozu,“ přiblížil výsledky simulace Apeltauer.

Ve znojemské sportovní hale i v dalších regionálních očkovacích centrech dostane vakcínu 600 až 1000 lidí denně.