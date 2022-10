Zároveň také poděkoval odstupujícímu starostovi Lubomíru Zahradníkovi a místostarostovi Janu Noskovi. „Chtěl bych jim velmi poděkovat, za jejich působení se obec rozvíjela. O obec se starali a pečovali a jsem přesvědčen, že za sebou nechali velký kus dobré práce. Věřím, že aspoň s panem Zahradníkem se budeme stále potkávat v zastupitelstvu a ještě pro obec společně pracovat,“ uvedl Němeček.

Klarinetista Němeček baví s Galány už deset let a k tomu projektuje rafinerie

Voliči totiž bývalého starostu poslali opět do zastupitelstva, byť ten kvůli odchodu do penze kandidoval z druhého místa Nezávislých pro Prušánky. „Především děkuji své manželce, že to vydržela tak dlouho, své rodině, protože někdy to opravdu neměly lehké. Samozřejmě velké díky všem zastupitelům z minulého období, celé radě a zejména mému kolegovi panu Noskovi, konkrétně za jeho dlouholetou spolupráci. Je to skvělé v tom, že tento člověk byl jak můj kolega, tak můj kamarád,“ řekl Zahradník, který vedl Prušánky dvě volební období. Ten tak bude mít kromě práce řadového zastupitele víc času na svého velkého koníčka, a to hudbu v Kapele starých časů, s níž vystupoval i v zahraničí, kdy doprovází své kolegy například na kytaru či banjo.

Kompletní výsldky voleb v Prušánkách najdete ZDE

Jeho nástupce v roli starosty má taky velice blízko k hudbě, jelikož hraje na klarinet v cimbálové muzice Galán. Poslední měsíc byl ale pro projektového manažera a absolventa fakulty strojního inženýrství hodně hektický, a to nejen kvůli vítězství ve volbách. Minulý týden se totiž stal potřetí šťastným otcem. V pondělí v podvečer pak jako lídr Mladých pro Prušánky starostou obce. Místostarostkou zvolili zastupitelé Janu Šupovou ze Sdružení nestraníků pro Prušánky, kteří skončili ve volbách druzí. Jedno místo v obecní radě budou mít i třetí v pořadí, a to Nezávislí pro Prušánky. Zajímavostí je i to, že právě zvolením Zbyňka Němečka do čela obce, se Prušánky staly první obcí v Jihomoravském kraji se starostou Pirátem. „Ano, je prvním pirátským starostou na jižní Moravě. Zcela určitě jsme rádi za tento výsledek. Navíc byl z celkových výsledků v Prušánkách cítit velký hlas po změně. Tedy kromě toho, že je Zbyněk starosta, tak by mohl mít docela silný mandát pro zavádění takových programových bodů, jakými jsou transparentnost a šetrné hospodaření s veřejnými prostředky,“ řekl předseda jihomoravských Pirátů Radek Holomčík s tím, že krajské sdružení na jižní Moravě je jedním z těch, které má teď více zastupitelů, než mělo po minulých volbách. „Přibyly i některé městské části v Brně, ale posílili jsme hlavně v okresech Hodonín a Břeclav,“ doplnil bývalý poslanec.