Policista Daniel Peška sedí a čeká. Zdravotní sestra mu v očkovacím centru na brněnském Výstavišti podala vakcínu proti Covidu-19. Trvalo to pár okamžiků. „Je mi fajn, rameno nebolí. Cítím se jako před očkováním. Zatím. Teď půl hodiny posedím a půjdu,“ pokrčil rameny muž zákona. Stal se tak jedním z prvních, které zdravotníci v pondělí v prostorách záložní nemocnice naočkovali.

Zahájili tak zkušební provoz centra, který potrvá týden. Týká se hasičů a policistů vypomáhajících ve Fakultní nemocnici Brno s covidovými pacienty. Ostrý provoz začne nejdříve v únoru. „Rozhodli jsme se, že v tomto týdnu je potřeba udělat zátěžové testy, abychom byli připraveni na velkokapacitní vakcinaci. To znamená zvládnout tři tisíce lidí denně. Zkoušíme modelové situace a vychytáváme mouchy,“ uvedl náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

Tři tisíce lidí denně značí přibližně tři sta naočkovaných za hodinu při zhruba čtyřiceti pracovnících. Zájemce o vakcinaci si nejprve u vstupu převezme administrativní pracovník, zpracuje jeho data. Pacienta následně předá lékaři a ten provede vstupní prohlídku. Další člověk jej pak odvede na místo očkování, kde mu sestřička vpíchne vakcínu. Očkovaný musí třicet minut sedět a čekat, což kontroluje další pracovník. Po půl hodině jej opět prohlédne doktor, kterému pacient podepíše výstupní formulář s číslem vakcíny a datem dalšího očkování. Pak odchází. Celý okruh by neměl zabrat více než šedesát minut.

Ludka očekává, že vstupní pracovník a lékař obslouží zhruba dvacet lidí za hodinu. Na každého tudíž budou mít tři minuty. „Chceme odbavit v krátkém čase velké množství lidí. Proces na sebe musí navazovat a nikdo nesmí chybovat. Je potřeba naplánovat veškerý pohyb pacienta od příchodu až po odchod. Zatím se zdá, že zvolená strategie funguje,“ uvedl vedoucí očkovacího týmu Milan Krtička.

Organizace objednaných pacientů má být podobná jako u testování na přítomnost covidu. „Plánujeme, že to bude vypadat jako u odběrů. To znamená clustery po čtvrthodinách. Příchozí by neměl čekat déle než patnáct minut,“ doplnil Ludka.

Právě vstupní prohlídka a zanesení údajů do systému je podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha zatím největší úskalí celého procesu. „Pokud chcete očkovat miliony lidí, jsou tři minuty na osobu hrozně moc. Je to zanesení informací do systému, papír je pak potřeba vytisknout, předat, zadat informace do dalšího systému a tak dále. Hlavní očkovací strategie toto moc neřeší. Počítá s kontrolou, ale ne s tím, že lékař zprávu o kontrole musí zadat o systému. Musí tam dát to razítko,“ vysvětlil.

Další centra, další postup

Výsledky zkušebního provozu pak poslouží při plánování otevření a fungování dalších očkovacích center v kraji. „Hlavní je, aby se očkovalo a vakcíny neležely v mrazáku. Příští týden zhodnotíme, jak zkušební provoz fungoval a dle toho nastavíme strategii všech očkovacích center na jihu Moravy,“ dodal Grolich.

Další očkovací centra by podle prvních plánů mohla vzniknout v Blansku, Vyškově, Břeclavi, Znojmě a na Hodonínsku v Kyjově, nebo Hodoníně. „Případně v obou městech. Rádi bychom centrum viděli i v Hustopečích, poněvadž je to bílé místo na mapě uprostřed kraje,“ nastínil hejtman.

Podle něj očkovací centra nebudou v nemocnicích, nýbrž v tělocvičnách, nebo na zelených loukách, kde by vyrostly stany. „Oboje je možné. Základ je, aby byla k dispozici velká plocha. V obou případech musíme zajistit i možnost parkování,“ doplnil Grolich.

Všechna očkovací centra dohromady by měla být schopná podat vakcínu více než pěti tisícům lidí denně. Podle Grolicha se tak nabízí spíše otázka, zda bude dostatek očkovací látky.

Očkovacího procesu se zúčastní lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté, praktičtí doktoři, pediatři, ambulantní specialisté, farmaceuti i dobrovolníci. Pomoc dle Ludky se nabídla i Česká stomatologická komora.

Pomoc nabídly i univerzity. Brněnská technika konkrétně simulaci, která by pomohla nastavit systém krajských vakcinačních center. Masarykova univerzita pak zkušenosti s organizací dobrovolníků, případně i samotné dobrovolníky.