Takto levně řidiči na jižní Moravě už dlouho netankovali. Ceny pohonných hmot v týdnu dál klesaly. Na Brněnsku se nafta dostala až pod 24 korun, benzín ještě o korunu níž. Kvůli nízké poptávce v době koronavirové ale některé benzínky zkrátily provozní dobu. Třeba dvojka na českém trhu MOL v kraji u tří čerpacích stanic, firma PAP Oil totéž udělala u pumpy na Brněnsku. Řidič ale zatím stále najdou dost těch, které fungují bez omezení.

Benzinka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Třeba Karel Zavadil z Adamova na Blanensku jezdí autem do Brna téměř denně. "Teď jsem zjistil, že benzínka MOL u České před Brnem jede jen od pěti ráno do deseti do večera. To mi ale nevadí, protože o pár kilometrů dál jsou pumpy ve městě v provozu non stop," řekl.