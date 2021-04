Právě tento nový způsob spojení pacientů s lékaři ve zdravotní péči představil Masarykův onkologický ústav jako první nemocniční zařízení v celé České republice. Komunikaci obou stran usnadní například to, když má pacient požadavek a nemůže se dostavit do nemocnice. "Aplikace rozhodně nemá ambice nahrazovat osobní setkání. V mnohých situacích ji lze ale velmi vhodně využít, což dokazuje i aktuální pandemická situace. Neslouží k řešení akutních zdravotních potíží, ale usnadňuje sledování v onkologické léčbě," vysvětlil ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Současní pacienti Masarykova onkologického ústavu se se sestrou či doktorem spojí v kteroukoliv hodinu. Ti jim ve volné chvíli na dotazy odpoví. "Lékaře tak neruší od vyšetřování jiného pacienta v ordinaci," objasnil lékař a náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělání Jiří Šedo. Kromě objednání na vyšetření, změny času návštěvy, sdělení problému či požadavku na recept pacienti zašlou například dokumentace z vyšetření mimo brněnský ústav nebo vyplní dotazník sledující nežádoucí účinky terapie. Zdravotníci přes aplikaci také poskytnou edukační videa popisující typ onemocnění a jeho léčbu.

Na vývoji bezplatné aplikace MOU MEDDI pracovali vývojáři společnosti MEDDI hub, a.s. poslední dva roky. „Chceme nabídnout moderní služby a celkově zefektivnit stávající systém. Koncept MEDDI app je vhodný pro jakékoliv zdravotnické zařízení. Spolupracujeme například s Fakultní nemocnicí u svaté Anny, Ústřední vojenskou nemocnicí nebo středisky IKEM, UNICARE a MEDICOM. Masarykův onkologický ústav je ale vůbec první, kdo se pustil do elektronizace pro velké nemocnice,“ uvedl majitel společnosti Jiří Pecina.

Telemedicína

Z pilotní verze, do níž se zapojilo sedmdesát pacientů a dvacet zdravotníků Masarykova onkologického ústavu, se nyní telemedicína rozšířila a vedení nemocnice do budoucna počítá se zapojením zdravotníků využívající tyto služby ve všech klinikách ústavu.

Důležitým faktorem jsou uchování lékařského tajemství, osobních informací a zdravotního stavu pacienta. "Vyškolený lékař nebo sestra pacientovi při fyzické návštěvě předá bezpečnostní kód, kterým se do aplikace přihlásí. Tím si ověříme, že se jedná o našeho pacienta a nikdo se za něj nevydává. Samotný obsah chatu poté vidí pouze odesílatel a adresát," popsal Šedo.

Variabilní poskytnutí informací potvrzuje i sama pacientka Éli. Například zadat své údaje a anamnézy do aplikace může i přes počítač. To podle ní preferují třeba starší ročníky, jež nejsou na telefony tolik zvyklé. Ani věk uživatele by neměl limitovat využití moderního online pomoci. Dosud nejstarší uživatelce MOU MEDDI je pětasedmdesát let.

Kybernetickou bezpečnost a ochranu proti úniku dat z aplikace MEDDI firma kontroluje třikrát do měsíce. "Absolvujeme penetrační testy od několika našich etických hackerů, abychom byli první, kdo nalezne bezpečnostní riziko," ubezpečuje Pecina.