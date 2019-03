Podle tvůrců bude místem, kde lidé najdou předměty, které potřebují jen zřídka. „Chceme podpořit myšlenku sdílení věcí a také usilujeme o to, aby lidé mysleli ekologicky a zbytečně nekupovali spotřební zboží, které pak nevyužijí,“ řekla koordinátorka projektu Eva Kopčíková. Projekt zaštiťuje česká pobočka spolku Mladiinfo.

V budoucnu chtějí tvůrci vybudovat kolem knihovny komunitu lidí, chystají i různé workshopy.

Zájemci v inventáři najdou méně obvyklé kuchyňské náčiní, jako zavařovací hrnec, nářadí, ale také třeba hudební nástroje či fotoaparát. „Nenabízíme knihy, kola a oblečení, protože si myslíme, že institucí půjčujících tyto věci je už dost,“ zmínila Kopčíková.

Knihovna věcí



Co to je: místo, kde si bude možné zapůjčit nejrůznější věci do domácnosti, například nářadí.

Adresa: Štefánikova 40, Brno.

Kdy: otevřeno je každé úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 19.00.

Lidé mohou do knihovny nosit i své nevyužité věci, díky tomu rozšíří její nabídku.

Půjčit si věci budou moct zájemci nanejvýš na týden. „Pokud ale někdo bude potřebovat třeba fotoaparát na delší dovolenou, dá se to domluvit,“ řekla koordinátorka.

Zájemci o půjčení se zaregistrují a využijí výhody členství, po vyplnění formuláře si ale věci půjčí i nezaregistrovaní. „Chystáme i web, kde si lidé vyřídí členství online,“ nastínila.

Myšlenka knihovny se líbí studentce Anně Marečkové. „Už se mi stalo, že jsem si v podnájmu chtěla něco upravit, ale chybělo mi potřebné náčiní. A bylo zbytečné si jej kupovat. Knihovna věcí by mi v podobných situacích ulehčila život,“ pochválila Marečková.