/ANKETA/ Téměř půl roku testovali Brňané speciální nákladní elektrokola. Na kolech převáželi kromě téměř čtvrttunových nákladů například také děti. Zkušební provoz nyní koordinátoři projektu vyhodnotí, za projektem stojí Nadace Partnerství s Cargobikes Czechoslovakia.

Od února do poloviny července využívali Brňané speciální nákladní elektrokola. Službu ve zkušebním provozu využilo 124 lidí. | Foto: Kargopůjčovna Brno

Ráno na nákladním elektrokole odveze dvě děti do školy, třetí do školky. „Cestou zpět k nim přidávám ještě nákup. Kolo nám přestává stačit, uvažujeme proto o koupi většího,“ chválila netradiční dopravní prostředek matka čtyř dětí Petra Čermáková. Další cyklisté využili službu třeba k zásobování restaurace, při stěhování nebo k odvezení těžkého nákupu. A jak to s ní bude ve městě dál?