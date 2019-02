Vyškovsko – Chytit je při činu se nedaří a stejně tak vůbec najít nějaké stopy. Pytláctví je noční můrou myslivců také na Vyškovsku.

Proti těm, kteří v lesích střílí zvěř, jsou bezmocní. Zrovna jako policisté. „Stává se, že při silniční kontrole kolegové najdou v autě zabité zvíře bez jakýchkoliv dokladů. Jenže když řidič řekne, že mrtvý kus zrovna veze k myslivcům, aby ho zlikvidovali, nic s tím nenaděláme," přiblížil praxi mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Že by se ovšem v regionu objevovaly organizované bandy, to se říct podle předsedy bučovického mysliveckého spolku Antonína Greňa určitě nedá. „Nezanechávají po sobě žádné stopy. Pokud je nechytíme přímo při činu, jsme na ně krátcí. Samozřejmě si vybírají hlavně obory, na polích je pytlák moc nápadný," zmínil předseda.

Většinou jeden pytlák střílí, druhý zvěř sbírá a odváží. Podle něj nimrody trápí dva typy černých lovců. „Jedni jdou jen po trofejích, druzí po mase. Vím, že se něco podobného před časem stalo v oboře u Vřesovic, kdy majitel našel těla bez hlav nebo jen vnitřnosti. Samozřejmě máme mysliveckou stráž, která honitbu hlídá. Na Vyškovsku se spíš stává, že někdo nějaké zvíře srazí a pak si ho i odveze," popsal Greňo.

Také podle statistik jednotlivých organizací zákony porušují víc samotní rybáři než lidé bez povolení. Pytláci však třeba v oblasti, kterou mají na starosti slavkovští rybáři, jsou. „Stojatým vodám se vyhýbají. Naposledy jsme řešili pytláky na řece Litavě a na Rakovci. Oznámení nám přišlo do e-mailu. Poslali jsme na místo rybářskou stráž, která má pravomoc kontrolovat rybářské lístky a zadržet lidi, kteří zákon porušují," sdělil předseda slavkovského rybářského svazu František Capita.

Stráž nakonec dopadla mladého kluka. „Vyřešili jsme to pouze domluvou," zmínil předseda svazu.

Pravidelně pak řeší nařknutí mezi samotnými členy organizace z pytláctví. „Obviňují se většinou navzájem, že si domů nosí víc ryb, než je ze zákona povoleno," poznamenal Capita.

Na to však nemá důkazy. „Nikdy jsem nikoho nechytil. Nevím, jestli za tím stojí rybářská závist nebo je to pravda, ale stává se to běžně," prohlásil Capita.

Stejný názor na to má i brankovický předseda David Učeň. „Je to asi všude stejné. My máme povoleno odnést si deset ryb ročně a slýchávám, že si jich někdo z členů nosí víc," přiblížil Učeň.

Kdyby někoho chytil, vyloučil by ho ze spolku. „Pokud pytlačí samotný rybář, nemá ve svazu co dělat. Pokuta je pět tisíc korun, voláme samozřejmě policii, protože jde o trestný čin," zdůraznil.

Okamžité vyloučení hrozí i v Dražovicích. „Pytláci jsou většinou sami rybáři. Mnohdy jde o důchodce, kteří byli zvyklí na jiné poměry. Na nová pravidla neslyší. Shodli jsme se na tom i s jinými předsedy," upozornil dražovický předseda rybářů Vilém Frank.

To, že zákon porušují samotní rybáři, dokazují i statistiky Moravského rybářského svazu. Nejčastějšími prohřešky je podle člena svazové kontrolní a revizní komise Martina Skláře lov mimo stanovenou denní dobu a ponechání si ryby, která nedosáhla minimální délky, i její použití jako návnady.

Třetím prohřeškem jsou pak ti, již loví bez oprávnění. „Na Vyškovsku každý rok zajistíme zhruba pět lidí, kteří nemají oprávnění k lovu, a dvanáct rybářů, kteří porušují rybářský zákon," informoval Sklář.