Na jihu Moravy tak bylo ke středeční osmnácté hodině, kdy Krajská hygienická stanice v Brně zveřejnila nová čísla, 497 nakažených koronavirem a 374 uzdravených. "Vyléčení lidé tak nyní tvoří již 75 procent všech dosud zaznamenaných případů. U většiny z nich se však již nejedná o akutní stav onemocnění, nýbrž o doznívání onemocnění, případně o stav před ukončením většinou domácí izolace," uvedla epidemioložka Renata Ciupek.

Nejvíc lidí se z onemocnění Covid-19 uzdravilo v Brně a na Brněnsku, kde hygienici zaznamenali nárůst o 27 lidí za čtyřiadvacet hodin. Dva vyléčení přibyli i na Břeclavsku a jeden na Znojemsku. A na Hodonínsku naopak oproti úterku se počet nemocných zvedl o dva případy.

Hygienici také během téměř dvou měsíců od začátku pandemie nařídili karanténu 3576 lidem. "Z nich je aktuálně v platné karanténě šestadevadesát osob a v takzvané karanténě repatriantů a pendlerů je nyní 184 lidí," upřesnila Ciupek.

Podle ní se také za jediný den podařilo otestovat skoro sto lidí: zatímco k úterku udělali zdravotníci 7047, ve středu už jich bylo 7145.

Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích přitom od čtvrtka spouští nový systém pro samoplátce, kteří se chtějí nechat otestovat na koronavirus. Důvodem je to, že se lidé hromadili ve frontách před nemocnicí. „Samoplátci se nově musí zaregistrovat přes internet na konkrétní čas. Přispěje to k jejich plynulejšímu odbavení, kdy se kapacita odběrů rozvrství do celého dne. Indikovaní zájemci o testování mohou přijít kdykoli, bez registrace, na odběrovém místě jsou odbavováni průběžně, nikoli však přednostně,“ upřesnila mluvčí nemocnice Beatrix Křížová.