O konfliktu mezi lesníky a jezdci na motokrosových strojích, které navíc neměly registrační značky, v úterý informovali policisté. Nyní po motorkářích pátrají. „Při vyšetřování případu se smazané fotografie podařilo obnovit. Agresivní reakce motorkářů je opravdu zarážející. Nereagovali ani na skutečnost, že jeden z dělníků je zároveň člen lesní stráže,“ oznámil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Agresivní motorkáři se podle něho mohli dopustit několika trestných činů. Útok na lesní stráž lze posuzovat jako napadení úřední osoby. Jezdili bez registračních značek a neoprávněně v přírodě.

Podle mluvčí státního podniku Lesy České republiky Evy Jouklové motorkáři vjezdem do lesů porušují zákon. „Navíc se ohrožují při možném střetu s lesnickou technikou a omezují návštěvníky. Při jediném vjezdu do jediné lokality počítáme škody v desetitisících. Do lesů vjíždí obvykle v početných skupinách,“ sdělila Jouklová.

Poranil mu nohu

Vlastní zkušenost s řáděním motorkářů v lese poblíž Kaprálova mlýna u Ochozi na Brněnsku má strážce přírody v Moravském krasu Michal Medek. Deníku Rovnost se svěřil, že mu před několika lety mu motorkář poranil nohu. „Při mé snaze zastavit skupinu tří motorkářů do mě jeden z nich najel. Při manévru ale upadl, druhý motorkář se proto na mě chystal vrhnout, mezitím ale na třetího z nich vystartoval turista. Ze zatáčky pak vyběhla skupina lidí a motorkáři raději zmizeli,“ popsal Medek.

I kvůli opakovaným problémům s jezdci, ukončil činnost majitel půjčovny motorek a čtyřkolek Jiří Pezlar z Brna. „Při půjčování strojů jsme je upozorňovali, kde nesmí jezdit. Stávalo se ale, že nám policie posílala fotografie registračních značek motorek právě z těchto míst,“ řekl Pezlar.

S opakovanými problémy řádění jezdců se každoročně potýkají v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kde žádají při identifikaci motorek o pomoc návštěvníky. „Jako stráž přírody jim můžeme na místě udělit blokovou pokutu deset tisíc korun nebo je předvolat do správního řízení, kde jim hrozí postih několik desítek tisíc,“ přiblížil tamní strážce přírody Antonín Tůma.

Podle Pezlara, který na motorce jezdil, není při konfliktech ale vždy vina na straně jezdců. „Stalo se nám, že jsme potkali myslivce na okraji lesa, kde ještě nebyly značky zákazu vjezdu, a už nám nám se zbraní v ruce vyhrožoval, že po nás bude střílet, pokud neodjedeme,“ upozornil Pezlar.

