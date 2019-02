Kolik Jihomoravanů se na vás už obrátilo?

Za uplynulých pět let šlo o více než sedm tisíc podnětů. Je to nejvíce ze všech krajů. Jen loni jich bylo přes čtrnáct set.

Čím si takové množství vysvětlujete?

Je to hlavně tím, že máme sídlíme v Brně a také velikostí kraje. Rozhodně tady nejsou úřady výrazně horší než jinde.

Pamatujete si z poslední doby nějaký zajímavý případ?

Důchodkyně kolem sedmdesáti let v roce 2017 na prázdné silnici při sestupování z kola špatně došlápla, spadla a zranila se. Policista za ní pak přišel do nemocnice řešit blokovou pokutu za to, že se nevěnovala řízení. Na ne úplně správný postup nás upozornil její syn. Případ jsme museli dát do médií, policisté nechtěli uznat chybu.

S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?

Nejvíce jsou to sociální věci, konkrétně důchody. Ať už invalidní nebo starobní. A pak lidé přicházejí kvůli různým dávkám, jako je hmotná nouze nebo příspěvek na živobytí. Hodně jich také řeší potíže související se stavbami, časté jsou i problémy sociálně-právní ochrany dětí.

