Razie na radnici Brna-středu: pět lidí je ve vazbě, mezi nimi i radní Švachula

Brno - Pět lidí v sobotu v souvislosti se čtvrteční razií na radnici Brna-středu poslal do vazby brněnský městský soud. Podle soudce Libora Hanuše jde o radního městské části Jiřího Švachulu (ANO), vedoucího investičního odboru Petra Liškutina a podnikatele Petra Kaláška, Pavla Ovčarčina a Lubomíra Smolku. "Obvinění byli vzati do vazby. Hrozí jim vysoký trest v sazbě od deseti a půl let výše," řekl novinářům Hanuš.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují ve čtvrtek na radnici Brna-středu. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Ve vazbě je pět obviněných kvůli obavě z možného útěku, ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Celkem policie obvinila devět lidí. "Pětice je stíhaná z důvodu podezření trestných činů účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky nebo přijetí úplatků, to všechno ve spolupachatelství," doplnil Hanuš. Na svobodě je podle informací České televize stíhaný například i podnikatel Saman El Talabani nebo Petr Kosmák ze Správy nemovitostí. Policie zajišťovala důkazy na radnici městské části od čtvrtečního rána, kdy byl kvůli tomu úřad uzavřen. V pondělí se do něj lidé podle mluvčí Brna-středu Kateřiny Dobešové dostanou, bude v plném provozu. Šetření bude v pondělí projednávat rada městské části, o den později kontrolní výbor a ve středu i zastupitelstvo Brna-středu.



Policie prováděla šetření i na dalších místech. „Souběžně jsme zajišťovali důkazní dokumenty v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně a na některých dalších místech souvisejících s rozhodováním tohoto úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek,“ řekl Jaroslav Ibehej z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Důkazy, které policie shromažďovala, se týkaly především nezákonného ovlivňování veřejných zakázek, které úřad v minulosti zadával. „Týká se to minulého volebního období, minulé koalice, kdy občanská demokracie byla v opozici," řekl starosta městské části Vojtěch Mencl. Řízení investičního odboru a správy bytových domů podle něj dočasně převezme tajemník radnice Petr Štika.

