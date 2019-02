Recept na rychlost soudů? Nezdůvodňovat rozhodnutí

Jižní Morava – Už si to nepamatuji, stalo se to před několika lety. Takovou odpověď od svědků na jižní Moravě denně slýchají desítky soudců. Délka soudního řízení trápí stovky lidí v celé republice. Průměrná délka jednoho soudního jednání je téměř čtyři sta dnů, to je třeba oproti roku 2011 o sto navíc. Tímto problémem se proto vestředu na konferenci Nejvyššího soudu zabývali soudci z celé Evropy.

Řešili i alarmující situaci na jižní Moravě, která je druhá nejhorší v délce soudního řízení po Severočeském kraji. Soudy tu trvají i dvakrát déle než je celorepublikový průměr. „Hlavním problémem Krajského soudu v Brně je insolvenční úsek. Musí ho teď vyřešit nový předseda Milan Bořek. Pokud se mu to podaří, bude i v Brně snazší smazat špatnou pověst justice," popsal místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Jak předseda Bořek uvedl, problém je v počtu podaných návrhů na počet soudců. „Krajský soud v Brně zaujímá v celorepublikovém srovnání druhé až třetí místo v nejvyšším počtu podávaných insolvenčních návrhů. Navíc v tomto oddělení máme málo justičního personálu. Nepříznivý stav by zlepšilo navýšení počtu soudců i asistentů,"po­dotkl. I podle okresnímu soudu pro Brno-venkov chybí personál. „Máme nejvyšší počet civilních případů v jihomoravském kraji. Můžou za to rodičovské dovolené soudkyň a trvající stáž jednoho soudce. V roce 2013 navíc byli na civilním úseku pouze dva asistenti," zdůraznil mluvčí Michal Hoskovec. Česká republika přitom patří k zemím s největším počtem soudců na počet obyvatel. Z jižní Moravy je na tom nejhůř Městský soud v Brně, délka soudního řízení zde trvá víc než 750 dnů. Popírá tím celorepublikový průměr. „Náš stát je stále v Evropě na druhém místě v rychlosti řízení civilních věcí. Je to pozitivní, lidé vnímají, že bychom měli o spravedlnosti rozhodovat v rozumném čase a většinou si myslí, že tomu tak není," připomněl Fiala. Podle něho by se ale spíš měli zamýšlet, jestli není problém s celoevropskou spravedlností. „Zdůvodňování rozhodnutí soudu zdržuje chod justice. Je otázka, jestli lidé stojí víc o rozhodnutí nebo o odůvodnění," myslel si. Takové opatření by pomohlo i podle předsedy Bořka. „Stručnější odůvodnění nebo dokonce jeho vynechávání by eliminovalo délku našich soudních řízení. Vliv na to má i vybavení jednacích síní nahrávacím zařízením," potvrdil. S nápadem neodůvodňovat soudní rozhodnutí naopak nesouhlasí jeden z účastníků konference, brněnský advokát David Záhumenský. „Ve zkracování zdůvodnění rozhodnutí nevěřím. Je naopak potřeba, psát je srozumitelněji. Když jim budou lidé víc rozumět, nebudou si pak ani podávat nesmyslné návrhy," podotkl Záhumenský. Podle něho je řešením naučit se pracovat s daty, která každoročně sbírá Ministerstvo spravedlnosti. „Kde jsou ty informace shrnuté? Žádnou zprávu jsme neviděli. Je potřeba na jejich základě vyhodnotit, proč některé soudy trvají desítky dní a jiné stovky. Podle mého by tyto informace pomohly vyhodnotit počty asistentů, peníze, software nebo třeba zázemí," nastínil možné řešení. Délku civilního řízení nejspíš v budoucnu ovlivní i nový občanský zákoník. „Přinese nové situace, s nimiž budou soudci konfrontováni poprvé," řekla předsedkyně nejvyššího soudu Iva Brožová. Tím se délka soudních řízení prodlouží o to víc.

Autor: Veronika Gecová