Nadšenci vojenské historie divákům ukáží, jak Sověti v lednu 1945 zaútočili na nacistické jednotky u řeky Visly.

Rekonstrukce začíná, nacisté přechází přes most a jsou připraveni bránit vstup na něj. Jejich velitel ale záhy mění strategii a rozhoduje o stažení do zákopů za most. „Tempo, tempo," vybízí své podřízené k rychlejšímu přesunu.

Jen co se stáhnou do obranných pozic, zavalí je první sprška kulek, kterou vypouští vojáci Rudé armády z protějšího břehu řeky. Na scéně vybuchují granáty, Němci odpovídají protiletadlovým dělem. Následuje přestřelka mezi oběma vojsky, scéna se pomalu halí do mlhy.



V tom nastává klid. „Sověti se nestahují napořád, pouze dočasně," ubezpečuje vypravěč bitvy Jiří Randula diváky. Než stačí něco dalšího dodat, přehlušují ho rány z kulometu.

Tentokrát už sovětští vojáci útočí s plným nasazením. Bitevní pole se mění v ohlušující bojiště plné střel z kulometů, pušek i děl. Sověti za cenu obrovských ztrát prolamují obranu nacistů a přechází řeku. Palba několik minut neustává, scénu zahaluje hustý kouř po vybuchlých granátech. Diváci tak nemají o situaci na bojišti velký přehled. Je ale zřejmé, že za oběť boje padají stále další a další vojáci.

Rány postupně odeznívají, až je na bojišti úplné ticho. Dým se ještě stále vznáší nad scénou, po chvíli se ale vytrácí a ukazuje zkázu. Ze stovky vojáků přežilo pouze pár příslušníků sovětské armády. „Na živu zůstali opravdu jenom dva sovětští vojáci. Rekonstrukcí jsme chtěli ukázat, že tahle bitva byla zbytečná, protože fronta byla v té době vzdálená desítky kilometrů," vysvětluje organizátor akce Drahoš Dokládal oblečený do důstojnické uniformy Rudé armády.

Diváci odměňují nadšence v dobových kostýmech potleskem. Děti už mezitím spěchají k páskám s nápisem Zákaz vstupu, aby na bojišti ukořistily co nejvíc vystřelených nábojů. Musí ale čekat. Místo totiž ohledává pyrotechnik, aby se ubezpečil, že se nikomu nemůže nic stát. „Fandil jsem Němcům, protože měli lepší zbraně," začíná stručně osmiletý Radim.



Více toho říct nestíhá, jelikož páska už je odstraněná. Nyní na scéně začíná jiný boj. Tentokrát o to, kdo najde víc nábojnic.