Pro nejbližší měsíce i roky obec připravuje obnovu poničeného areálu. Z něj má zmizet i jeho dominanta, nyní poškozená restaurace Lužák. „Na přelomu zimy a jara dojde k demolici stávající restaurace,“ potvrdil lužický starosta Tomáš Klásek.

V tu dobu už by se měli místní seznámit s úvodní studií využití areálu Cihelna z brněnského architektonického ateliéru Létajících inženýrů. K dispozici má být už na nejbližším zasedání zastupitelstva.

„V příštím roce máme v plánu zpracovat kompletní projektovou dokumentaci jednak nové restaurace, jednak celého prostoru. Tedy s veškerým zázemím ve větší kvalitě, než byla doposud,“ přiblížil starosta. Součástí zázemí mají být šatny pro plavce. Se samotnou stavbou se má začít po obdržení stavebního povolení a vysoutěžení stavební firmy v roce 2023. Pro příští letní sezonu starosta zatím počítá se zajištěním občerstvení ve formě mobilního stánku.

OBRAZEM: Nad přírodním koupalištěm v Lužicích roste nový amfiteátr

Za to tradiční zimní zábava, tedy Silvestrovské plavání otužilců na Cihelně, z kalendáře plánovaných akcí letos vypadne. „Plavání asi letos zvláště kvůli covidu nebude. Navíc tady nefunguje hospoda a chybí i potřebné zázemí,“ sdělil Antonín Krejčiřík, který lužické ukončení roku pro zimní plavce organizuje od roku 2009.

Samotný rybník tady začal vznikat těsně před první světovou válkou. Voda tehdy zaplavila obrovskou jámu po těžbě jílu, který by potřebný pro výrobu cihel. Nyní již zavřená obecní restaurace vznikla zhruba před třemi desítkami let, a to přestavbou dřívějšího domku Rudolfa Beneše, který zahájil obnovu zdejšího koupaliště už po druhé světové válce.

Vedení obce plánuje také obnovu tornádem zasažené zeleně. „Projde doplněním a novou výsadbou,“ doplnil starosta s tím, že v okolí je plánovaný i lesopark.