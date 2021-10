Od prosince na trati mezi Brnem a Blanskem začne roční výluka provozu. „Měli jsme velké dilema, zda úseky opravovat postupně nebo najednou. V prvním případě by to znamenalo velká omezení v železniční dopravě zhruba na tři roky,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Dělníci proto budou postupovat jinak: za cenu roční výluky udělají vše najednou. „Sehnat peníze nebylo jednoduché, ale nakonec se to v kombinaci několika zdrojů podařilo. Věřím, že veřejnost bude shovívavá a roční omezení provozu pochopí. Po rozsáhlé rekonstrukci se do trati nebude muset zasahovat desítky let,“ přislíbil Svoboda.

Opravy se týkají i devíti tunelů a počítá se s mnohem kvalitnější kolejnicemi. Do práce se už dělníci pustili na konci letních prázdnin. Mezi Adamovem a Blanskem je od začátku září na železnici provoz jen po jedné koleji. Ve špičkách nyní doplňkové osobní vlaky jezdí po půl hodinách.

„Od prosince u mezinárodních vlaků k žádné změně nedochází. Podle aktuálního jízdního řádu už totiž jezdí odklonovou trasou přes Havlíčkův Brod a stejná opatření budou platit i v jízdním řádu pro příští rok,“ informovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Vnitrostátní rychlíky linky Svitava a další R spoje pojedou od prosince v úseku Blansko – Praha a v úseku Brno – Blansko je nahradí autobusy.

Rekonstrukce koridoru Brno – Blansko



Brno-Maloměřice – Adamov

Kompletní rekonstrukce železniční svršku i spodku, výstavba nové odbočky Svitava, úpravy zastávek Bílovice a Babice nad Svitavou. Obnova mostů, čtyř tunelů, opěrných zdí a sanace svahů. 2,4 miliardy korun bez daně. Dokončení v roce 2023.



Nádraží Adamov

Nová ostrovní bezbariérová nástupiště a lávka. Rekonstrukce odbavovacích prostor pro cestující. Nové parkoviště pro 30 aut. 834 milionů korun bez daně. Dokončení v polovině roku 2023.



Adamov – Blansko

Kompletní rekonstrukce železniční svršku, přestavba zastávky v Adamově, nové obousměrné ostrovní nástupiště. Sanace pěti tunelů a přilehlých svahů, obnova mostů a zdí. 2,62 miliardy korun bez daně.

Modernizace železnice mezi Brnem a Blanskem je rozdělená do tří úseků. Kromě kompletní obnovy kolejiště dojde k vybudování nového nádraží v Adamově a tamní vlakové zastávky. Nádraží bude stát 834 milionů korun. Obsahuje bezbariérové ostrovní nástupiště s novým kolejištěm, lávkou nad tratí se schodištěm a výtahy, moderní výpravní budovou a parkovištěm pro třicet aut.

„Pro město Adamov jde o zásadní investici na desítky let, která výrazně zlepší cestování. Osobně jsem rád, že se vše udělá naráz a vidím to jako velký posud vpřed. Oceňuji kvalitní práci projektantů a lidí, co se na přípravě této rekonstrukci podíleli a reagovali na naše připomínky,“ řekl starosta Adamova Roman Pilát.

Lepší vlaky

V nedalekých Bílovicích nad Svitavou vybudují dělníci nový podchod, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. Mezi Brnem a Blanskem postaví na trati nové železniční mosty, udělají ostění všech tunelů a okolní příkré srázy čeká rozsáhlá sanace.

„Je fajn, že se do rekonstrukce trati, zastávek a adamovského nádraží investují takové peníze. Už bylo načase. Za mě bych ale také uvítal nové vlakové soupravy. Ty, které tu stále jezdí, nemají s jednadvacátým stoletím nic společného. K čemu bude bezbariérové nástupiště, když se člověk musí drápat na nějakou vysokou stupačku desítky let starého vagonu,“ poznamenal jeden z cestujících Petr Prudík z Adamova.

Lepšími vlaky se lidé na jihu Moravy svezou na začátku roku 2023. Kraj investuje do sedmatřiceti nových souprav zhruba šest a půl miliardy bez daně. Většinu nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Obslouží hlavně páteřní linky S2 z Brna do Blanska a Křenovic horního nádraží a S3 z Brna do Tišnova a Hustopečí.

Jednatřicet čtyřdílných kolejových vozů nabídne 333 sedadel, šest dvoudílných 146 míst k sezení. Nízkopodlážní elektrické vlaky pojedou rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Jsou v barvách Jihomoravského kraje. Jejich výrobcem je firma Škoda Transportation. „Nové vlaky dorazí na jih Moravy do konce příštího roku. Cílem je zejména zvýšit kvalitu osobní vlakové dopravy v kraji,“ sdělila nedávno mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.