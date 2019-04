Přesto může rodina mluvit o obrovském štěstí. „V době, kdy k nehodě došlo, byl dům naštěstí prázdný. Přítelkyně má zlomenou nohu v sádře. Byli jsme zrovna u lékaře a dcery ve školce,“ vypráví devětatřicetiletý muž.

Kamion zdemoloval prostor, kde s dětmi běžně sedí u počítače a sledují pohádky. Policisté odhadli škodu na milion a půl. Z toho na domě asi osm set tisíc. „Co na to mám říct? Dům je na hadry, ale pro mě je nejdůležitější, že se nikomu nic nestalo. Život a zdraví jsou na prvním místě. Snažím se to brát pozitivně. Hodně nám pomáhají sousedé, známí a kamarádi. S jídlem, ubytováním i penězi. Všem moc děkujeme a jejich pomoci si vážíme. Zahřeje to u srdce, když člověk ví, že není ostatním lhostejný,“ dodává Zouhar.

S rodinou nyní žije v nedalekém penzionu, kde mají zdarma střechu nad hlavou. Město Blansko chce začátkem dubna spustit veřejnou sbírku. Potrvá až do konce června. Dům je nyní neobyvatelný a čeká na vyjádření statika, jestli se bude muset zbourat. „Uvidíme, jak to dopadne. Pro nás je teď klíčové, aby celou záležitost co nejdříve vyřešila pojišťovna. O stěhování neuvažujeme. Ale obytnou místnost bychom určitě posunuli dál od silnice,“ říká Zouhar.

Zároveň upozorňuje, že v obci, který leží v prudkém kopci, si řada motoristů s dodržování předepsané rychlosti hlavu neláme. Patří mezi ně i řidiči nákladních aut. „Náklaďáků jezdí přes obec dost a spousta řidičů padesátku nedodržuje. Myslím, že pro nákladní auta by měla být v Lažánkách omezená rychlost na třicítku. Je tu hustý provoz a kolikrát je problém přejít přes silnici. Přitom se tu pohybuje docela dost lidí,“ uzavírá muž.