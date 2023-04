Nyní už se tady ale vše chystá pro to, aby tudy mohla postoupit druhá polovina betonového tunelu, který bude sloužit cyklistům a pěším coby podchod. „Tento týden jsme začali s druhou etapou. Máme provedený výkop, nyní odvážíme zeminu. Ještě vykopeme základ na křídla pro druhou polovinu prefabrikátů,“ přiblížil aktuální práce na podchodu stavbyvedoucí Stanislav Bohůn.

U Rohatce se rýsuje stezka pro cyklisty a chodce i s podchodem. Podívejte se

Vše pak má být připravené tak, aby mohl v příštím týdnu dorazit jeřáb, který tady bude umísťovat železobetonové bloky pro vytvoření tubusu podchodu. Každý díl váží jedenáct a půl tuny a pochází z dílny nedalekého hodonínského závodu Prefy. „Podchod bude nasvětlený,“ sdělil stavbyvedoucí.

Také uživatelům navazující stezky pro chodce a cyklisty mají pak posvítit na cestu chytrá svítidla. Právě zmíněná stezka by měla být už tento týden téměř hotová, navíc už nyní její části využívají především pěší, kteří se tady cítí rozhodně bezpečněji než u blízké silnice první třídy.

VIDEO: U Rohatce zmizela část jízdního pruhu I/55, kvůli podchodu

Úterní odpoledne byl k vidění ale i čilý stavební ruch, včetně zpevňování a zabezpečení břehu u cyklostezky lomovým kamenem. Ve směru od Rohatce pak pokračovala příprava kratšího úseku stezky. Na závěr mají stavbaři dodělat, tedy dodláždit, části, které jsou nyní potřebné pro průjezd techniky.

Při úterním kontrolním dnu byly na místě také policisté. Ti tak mohli zkontrolovat i nové vedení kyvadlové dopravy po novém asfaltu nad už hotovou částí podchodu. Nahoře navíc projíždějící auta chrání nově nainstalovaná svodidla. „Jakmile se dodělá i druhá polovina, tak se provede i nové značení,“ doplnil Bohůn.

Semafory na I/55. Začíná stavba podchodu u Rohatce. Omezení bude i u Hodonína

S následnými pracemi má být vše hotové do konce května. „Podchod bychom chtěli v červnu oficiálně otevřít,“ přiblížil rohatecký starosta Jarmil Adamec. Obec také řeší výmalbu, aby tak předešli nechtěným nasprejovaným nápisům.

Podchod s navazující stezkou pro pěší a cyklisty má vyřešit především velký, přibližně pětatřicet let trvající problémem, který se s narůstající hustotou dopravy prohluboval. Bylo totiž stále komplikovanější a nebezpečnější dostat se z centra Rohatce se školou, radnicí, sportovním stadionem, kostelem a hřbitovem přes silnici I/55 do místních částí Kolonie a Soboňky. „Podchod tady pomůže hodně lidem. Zvláště výhodný bude pro starší obyvatele. Není tady totiž kde přejít tuto frekventovanou silnici, je to tady hodně nebezpečné,“ řekl Deníku při zahájení stavby Jiří Černý.