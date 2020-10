Zvykl jste si na nošení roušky?

Moc ne. Pořád se mi mlží brýle. Přes léto to bylo o něco lepší, protože nebyla taková vlhkost vzduchu. Teď to bude trochu náročnější. Ale je to nutnost. Měli bychom respektovat opatření, která nastavilo ministerstvo zdravotnictví. Snažím se nošení roušky dodržovat stoprocentně.

Máte nyní více hospitalizovaných pacientů s Covid-19?

Situace se trochu oproti jarní vlně změnila. Tehdy jsme byli vybraní jako nemocnice, která se stará o veškeré pacienty s těžkým průběhem Covid-19 na Moravě. V nynější vlně vyzvalo ministerstvo zdravotnictví všechny nemocnice, aby si vytvořily kapacity pro ošetřování svých pacientů. K Vaší otázce: nyní máme o dost více pacientů se středně těžkým průběhem. Na jaře jsme je neměli vůbec, protože nemáme infekční kliniku.

Kolik máte v současné době pacientů s koronavirem?

Dvaačtyřicet. Pětatřicet z nich jsou pacienti, které jsme přijali primárně kvůli jinému problému a byli Covid pozitivní, sedm teď máme na anesteziologicko resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci. Z těchto sedmi jsou dva na přístroji ECMO, tedy na mimotělním oběhu.

Kolik těchto přístrojů máte k dispozici?

Dohromady šest. Přímo nemocnice má dva a čtyři má Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, sídlící v našem areálu. Jinde v Jihomoravském kraji ECMO nejsou.

Těžších případů je u nás zatím zhruba stejně, ale v celém Jihomoravském kraji jich přibylo. Na jaře jsme měli v jeden den i jedenáct pacientů na umělé plicní ventilaci, teď jich je sedm. Je to tím, že jsou nyní už i v jiných nemocnicích. Na druhou stranu jsme předtím neměli žádné pacienty s lehčí formou nemoci.

Stačí vám nyní vyčleněná lůžka?

Omezujeme plánovanou chirurgickou, ortopedickou a částečně i kardiologickou operativu. A tím uvolňujeme lůžka a personál pro Covid pacienty. Pokud by situace dál eskalovala, budeme na to muset reagovat, vyčlenit další lůžka a k tomu mít i příslušný personál. O ten jde především.

Kolik se nakazilo zaměstnanců vaší nemocnice koronavirem?

Pozitivních je jich aktuálně sedmapadesát. Jedenáct lékařů, devětatřicet nelékařských pracovníků a sedm fyzioterapeutů. Nemohou chodit do zaměstnání, musí být doma, takže nám vznikají personální problémy. V první vlně jsme neměli nakaženého ani jednoho zaměstnance.

Jak už jste zmínil, začali jste i s omezováním operací. Jak je ochromená operativa?

Omezili jsme asi jednu třetinu operací. Nejvíce se to týká plánovaných zákroků na ortopedii, vybrané na cévní chirurgii, neurochirurgii a kardiologii. Od pondělí začneme plánované operace postupně rušit úplně.

Je nedostatek personálu aktuálně největší problém?

Jednoznačně. Hodně si slibujeme, že vláda dá pokyn k nástupu mediků, případně studentů zdravotních škol, kteří by nám pomohli nahradit personál, který je Covid pozitivní. Snažíme se využívat i platformu Sestry v záloze a nalákat je zpátky do zdravotnictví.

Na jaře možná byla situace ještě horší v tom, že někteří zaměstnanci byli doma se školáky, což zatím nyní nenastalo. Je to alespoň dílčí výhoda?

Ano. V momentě, kdy by teď byli doma na ošetřování člena rodiny, systém by se zhroutil. To říkám zcela otevřeně. I když i na jaře jsme se snažili zareagovat. Otevřeli jsme hlídání dětí. Část zaměstnanců jsme si tím zachránili v práci.

Uvažujete se se zvyšujícím se počtem nakažených na jihu Moravy o zpřísnění opatření v nemocnici?

Scházíme se s epidemiologickým týmem denně. Jsme připravení opatření nadále zpřísňovat. U vstupu, pohybu po areálu, shromažďování zaměstnanců. Tam, kde to bude možné, opět zavedeme homeoffice.

Jaká omezení nyní v nemocnici platí?

U dvou vchodů máme termokamery, které kontrolují teplotu příchozích. Omezili jsme možnost stýkání lidí v jídelně. Mohou sedět jen dva u stolu, samozřejmě v rouškách. Zavedli jsme jednorázové boxy a příbory. Platí zákaz návštěv i pracovních cest zaměstnanců, nekonají se žádné akce.

Od pondělí také otevíráte nové odběrové místo na koronavirus.

Bude už druhé. Kapacita se nám zvýší na dvě stě padesát vzorků denně. Kromě veřejnosti z objednávkového systému testujeme všechny pacienty, které přijímáme k hospitalizaci i některé zaměstnance.

Jakou máte ještě zásobu Remdesiviru?

Zatím dostatek. Před nedávnem dorazila další dodávka. Někteří pacienti dlouhodobě napojení na umělou plicní ventilaci už nejsou pro tento lék vhodní. Na druhé straně pacientka, která byla hospitalizována a napojena na umělou plicní ventilaci ve čtvrtek, ho dostává. Je to na posouzení odborníků.

Kdo je Vlastimil Vajdák

Zdroj: Deník / Attila RacekMá 47 let. Pochází ze Zlína, kde také bydlí. Je ženatý a má dvě dcery.

Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Je ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Předtím působil v uherskohradišťské a zlínské nemocnici jako člen představenstva pro ekonomiku a provoz.

Ve volném čase hraje lední hokej, tenis nebo golf. Má rád turistiku.