„Hluk, silný provoz, pro všechny je to nová, nezvyklá situace. Zhoršuje se stav silnice,“ řekl starosta Pavel Procházka.

Opravy na I/52:



úsek: Nová Ves Pohořelice



délka: 3,8 kilometru



aktuální stav: první polovina silnice opravená, silničáři začali s frézováním druhé poloviny vozovky



doba oprav: září konec října



celkové náklady: 52 milionů korun

Ve špatném stavu je především úsek mezi Vlasaticemi a silnicí I/53. Tam se v minulých dnech objevovaly velké díry. „Vidím silničáře, jak poškozené úseky opravují. Dělají, co mohou. Hustota nákladní dopravy je silná," podotkl Procházka.

Hejtman Bohumil Šimek nedávno pro Deník Rovnost prohlásil, že Jihomoravský kraj jako vlastník silnic druhých a třetích tříd, po nichž vede objízdná trasa, bude požadovat pro Ředitelství silnic a dálnic, aby stav silnic vrátili do původního stavu.

Pro Vlasatické je to nyní nepříjemné období. V obci totiž pokračuje stavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Rekonstrukce zhruba čtyřkilometrového úseku na I/52 potrvá až do konce října. „První polovinu oprav jsme v neděli dokončili, v pondělí jsme se přesunuli na druhou stranu a začalo frézování povrchu,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Stále navíc pokračuje uzavírka mostu přes Nové Mlýny. Silničáři počítají, že práce dospějí k závěru na konci roku. „O víkendu jsme dodělali tři čtvrtiny betonáže svrchní desky mostu. Ve středu nebo ve čtvrtek podle počasí přijde na řadu zbývající část,“ uvedla Trubelíková.

Na objízdných trasách se kvůli silnému provozu tvoří kolony, které pak ztěžují život místním i vinařům při vinobraní. Své vinice má v okolí Dunajovských kopců třeba Château Valtice.

Říjnové deště podle ředitele Davida Šťastného způsobily, že část hroznů začíná nahnívat, a tak nastal boj s časem, aby ve vinařství zachránili co nejvíce zdravých hroznů na ta nejlepší vína. „Vinař vždy potřebuje zkrátit čas od utržení hroznu do jeho zpracování ve vinařství. Na to jsme vynaložili i nemalé investice do strojního vybavení. Pokud však máte rozkopané silnice a infrastruktura nefunguje, máme smůlu a nemůže s tím nic dělat,“ sdělil.

Silničáři plánují opravit i další úsek na I/52, a to u Bavor na Břeclavsku. „Aktuálně pokračuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podle toho, jak rychle ho dokončíme, zahájíme práce. Minimálně polovinu oprav chce zvládnout ještě letos," poznamenala Trubelíková. Záležet bude také na počasí.