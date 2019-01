Rozšíření přístavu: před 20 lety poklepali na základní kámen, letos stavba začne

Veselí nad Moravou – Ministři Zemanovy vlády Antonín Peltrám a Jan Fencl před dvaceti lety poklepali na základní kámen přístavu na Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Právě tam se má letos začít s rozšířením jeho kapacity z jedenácti na pětatřicet stání. „Pro modernizaci máme hotovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, do poloviny roku by mělo být vydané stavební povolení. Po skončení plavební sezony by začaly stavební práce,“ přiblížil výhled mluvčí republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Veselské přístaviště. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Na podzim se tak začne s rozšiřováním přístavního bazénu. „První zimu se mají provést všechny práce, které se týkají dna Baťova kanálu v návaznosti na konstrukce nových přístavních mol," sdělil místostarosta Pavel Bouda. Následovat bude vybavení nad vodou, tedy instalace samotných plovoucích mol, servisního centra s benzinovou čerpací stanicí a i zajištění ochrany lodí při povodních. „Snažíme se s investorem dohodnout na harmonogramu stavebních prací tak, aby neohrozily plavební sezonu v příštím roce," dodal starosta Petr Kolář. Nový přístav za téměř jednapadesát milionů korun se má otevřít v květnu roku 2021.

Autor: Petr Turek