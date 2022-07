Podstatnou změnu má pak přinést až zmíněný nový moderní dvoupodlažní komplex v Rohatci za téměř půl miliardy korun. Vhodné pozemky už kraj koupil od obce za zhruba čtrnáct milionů korun. „Vše potřebné je už na katastru,“ uvedl ve čtvrtek rohatecký starosta Jarmil Adamec. Po dokončení vkladu tak bude parcela v rukou kraje. „Práce na domově v Rohatci tak pokračují,“ potvrdil krajský radní pro investice a majetek Vladimír Šmerda.

Chceme se vrátit, slyšel hejtman v S-centru. Kraj řekl, že nové bude v Rohatci

V sousedním Hodoníně se zatím po roce od tornáda snaží o obnovu krajského zařízení po vlastní ose. „Chtěl bych v krátké době uspořádat společné jednání, na kterém bychom měli vynést ortel, co s budovou. Na základě podmínek, které budou navrženy a budou ve hře,“ uvedl na závěr posledního zastupitelstva hodonínský starosta Libor Střecha.

Městští radní ale následně na své posledním jednání schválili trojici usnesení. „Rada města vyzývá Jihomoravský kraj k obnově poskytovaných služeb v budově S-Centra v Hodoníně, z důvodu deficitu těchto služeb v Hodoníně a blízkém okolí,“ zní první z tria přijatých usnesení.

Jenže ani další hodonínské usnesení se na kraji nesetkaly s pozitivním ohlasem. „Od února se snažíme s Hodonínem jednat, ale jednání jsou bezvýsledná. Navíc trvají velice dlouhou dobu, takže jsme pak kritizovaní, že s budovou S-centra nic neděláme. Přitom jsme městu vyšli vstříc obrovským způsobem a chtěli jsme mu pomoci, aby v budově udělal například DPS. Nyní nám ale už dochází trpělivost,“ řekl Deníku krajský radní Šmerda.

Navíc upozornil na to, že za dveřmi jsou zářijové komunální volby, takže další důležitá jednání o objektu S-centra by tak přišla na pořad dne zřejmě až s novým vedením radnice v závěru roku. Hodonínští radní se přesto shodli na tom, že pokud kraj služby v S-centru neobnoví, takže mají zájem o směnu. Za tornádem poničený a rok nevyužívaný objekt by Hodonín nabídl školní budovy na náměstí Bohuslava Martinů. „Byl bych pro svolání mimořádného zastupitelstva kvůli S-centru. Směna vypadá jako už domluvený krok. Podle zákona by měl být zveřejněný záměr této směny,“ upozornil právník a opoziční zastupitel Vítězslav Krabička.

Trestní oznámení kvůli S-centru: protikorupční organizace kritizuje postup kraje

Radnice zatím hodnotu objektů na náměstí Bohuslava Martinů nezná. „V současné době poptáváme cenové nabídky na zpracování posudku na určení ceny v místě a čase obvyklé předmětných nemovitých věcí,“ informovala ve čtvrtek mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Připomněla, že město za uplynulý rok 2021 nájmem nebytových prostor v předmětných objektech získalo více než milion korun. V areálu takzvané Duhové školy sídlí krajská i soukromá škola či krajské Středisko volného času.

Hodonínští radní navíc ještě pověřili starostu okresního města k jednáním se starosty spádových obcí za účelem vyjádření podpory obnovy budovy S-Centra v Hodoníně. Kvůli jeho potornádovém vyklízení a následným nejasnostem mají navíc práci policisté. Trestní oznámení na možné spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci totiž na hodonínské státní zastupitelství podali v polovině května zástupci protikorupční organizace Transparency International.