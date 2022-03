Pro psy, kočky nebo fretky, které přicestují z Ukrajiny, platí po vstupu na české území desetidenní karanténa. Mnozí Ukrajinci o ní ale neví. „Navíc by majitel měl do tří dnů zajít se zvířetem k veterináři, který mu udělá zdravotní prohlídku,“ objasnila ve středu brněnská veterinářka Petra Stupková.

Zvířata do České republiky mohou se svým majitelem vstupovat bez jakýchkoliv omezení na základě rozhodnutí zástupců Státní veterinární správy. Ti rozhodli, že nebudou jako nutnou podmínku vstupu vyžadovat označení zvířete a veterinární osvědčení. „Chápeme těžkou situaci Ukrajinců a víme, že si řada z nich chce vzít s sebou své domácí mazlíčky. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií,“ uvedl ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zároveň je však potřeba, aby zvířata co nejdříve zkontroloval veterinář. „Na Ukrajině mají podobné očkovací postupy zvířat jako u nás. Problém je však se vzteklinou, kterou mohou zvířata přenášet,“ objasnila Stupková.

O pomoc se zajištěním veterinární služby se snaží i Jihomoravský kraj. „Služby veterináře nabízíme ve spolupráci s veterinární fakultou. Informace ukrajinským uprchlíkům předáváme na letáčku,“ sdělila Markéta Chumchalová z tiskového oddělení krajského úřadu. Dále pracovníci centra řeší, zda u předem domluvených poskytovatelů ubytování je možné pobývat i se zvířetem.

Mnohá zvířata však stále zůstávají ve válečné zóně a hrozí jim bezprostřední nebezpečí. Na ně myslí řada českých spolků. „Máme desítky volných míst, snažíme se přes polské organizace vyjednat převoz ohrožených psů a koček z Ukrajiny. Zatím jsme aspoň zorganizovali výběr krmiva. Plný kamion s ním odjel na Ukrajinu,“ sdělila předsedkyně lanžhotského spolku Dočasky.cz Andrea Černá. Jednají i o další pomoci, problém je především s logistikou.

Další organizace nabízejí i odvoz zvířat z ukrajinských hranic na české území. Lidé si je pak mohou přivlastnit, anebo vzít do dočasné péče. Služba má však dvě strany mince. „Pokud by se jednalo o zvířata, která žila v domácnostech nebo útulcích, tak je to bezpečné. Problém však je, že často jde o tuláky, kteří za sebou nemají žádné očkování ani vyšetření,“ vysvětlila Černá.

Podobný postup nedoporučuje ani ředitel veterinární sekce Státní veterinární správy Petr Šatrán. „Lidé by neměli podporovat nekontrolované přesuny zvířat s neznámým nákazovým statusem. Případně je nutné alespoň kontaktovat krajskou veterinární správu a řešit přesun individuálně,“ prohlásil.

Organizovaný přesun ukrajinských zvířat na české území je zatím komplikovaný, najdou se však už i první úspěšné pokusy. Například středočeský spolek Pozor kočka v pondělí úspěšně z ukrajinského útulku dopravil přes čtyřicet psů a koček.

JAKUB TRUČKA