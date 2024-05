Samosběr jahod 2024: Je jich méně a hůř dozrávají. Lidé si ale pochvalují chuť

Do jahodového pole se po třídenní pauze ve čtvrtek opět vrhli sběrači v Šakvicích. Slunečné dopoledne přilákalo do areálu zemědělského družstva stovky lidí. Podle pěstitelů je jahod letos méně. O to jsou však plody kvalitnější.

Samosběr: Jahod je méně a hůř dozrávají. Chuť je výtečná, chválili lidé | Video: Iva Haghofer

Sběrači z Břeclavska, Brněnska, ale i z Vysočiny či Ostravska dorazili ve čtvrtek ráno do areálu šakvického zemědělského družstva na stále oblíbenější samosběr jahod. Pokračoval tam po vynucené třídenní pauze způsobené špatným dozráváním sladkých červených plodů. O půlnoci na zmrzlinu? V Břeclavi ji vydává komunikativní automat. Podívejte se „Letos jsme začali sbírat odrůdou Rumba, která dozrála jako první. Zhruba tři hektary plochy jsme měli posbírané za dva a půl dne. Teď v pondělí, úterý a ve středu jsme měli zavřeno. Jahody totiž nedozrávaly,“ sdělila Deníku na místě pěstitelka Miroslava Jakubčíková. Jakubčíkovi pěstují jahody zhruba na deseti hektarech plochy. Posbírat zbývá ještě dobrou polovinu. „Jahody mají letos menší násadu. Důvodem je jak teplá zima, tak i rozmary počasí. Letos si s námi dělá opravdu, co chce. Vždyť v dubnu bylo jako v březnu,“ zdůvodnila Jakubčíková. Samosběr jahod v Šakvicích.Zdroj: Deník/Iva HaghoferKvalita plodů je nyní ale více než dobrá. Na množství by jich však mohlo být méně. „Samozřejmě, že měly vyšší teploty poměrně brzo na jaře na jahody velký vliv. Každá odrůda potřebuje totiž určité stupně zimy. Pokud je nemá, pak nebude mít nasazeno na plnou úrodu. Letos můžeme předpokládat, že odrůdy, které potřebují větší počet studených dnů nebo hodin, nebudou dávat takové množství jahod. Jahody budou ale zato třeba větší,“ poznamenal už na konci dubna pěstitel Zdeněk Jakubčík. „Letos můžeme předpokládat, že odrůdy, které potřebují větší počet studených dnů nebo hodin, nebudou dávat takové množství jahod. Jahody budou ale zato třeba větší,“ poznamenal už na konci dubna pěstitel Zdeněk Jakubčík. Dodal tehdy, že jen slunečné dny a teplo nejsou zárukou velkého množství sladkých červených plodů. „Tento rok očekáváme, že bychom na deseti hektarech mohli mít takovou úrodu, jako kdybychom jich měli jen šest. Porosty jsou totiž nevyrovnané. Loni je zasáhlo houbové onemocnění jahod,“ připomněl. Za kilo jahod v Šakvicích letos lidé zaplatí o deset korun více než loni. Zatímco tehdy byly za sedmdesát, letos jsou za osmdesát korun. „Cena je o něco vyšší než loni, ale prakticky totožná s pěstiteli v okolí,“ zmínila Jakubčíková. Lesníci obnoví lesopark u Apollónova chrámu. Nové bude i odstavné parkoviště Z Brna si do Šakvic dorazila natrhat jahody také Hanka Hanzlíčková s kamarádkami. Počítala, že si odveze osm až devět kilogramů. „Loni jsem tady byla poprvé a moc se mi tu líbilo. Tehdy jsme ale přijely až ke konci samosběru. Tentokrát jsme si na to daly pozor a dorazily zavčas,“ zmínila. Doma si z jahod uvaří nejspíš džem. „Něco ale padne i na tvarohové knedlíky, ty máme moc rádi! A pokud pár jahod zbyde, pak je dám zamrazit,“ přemítala žena, která si pochvalovala jak chuť jahod, tak i jejich vzhled. MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Bobová dráha v Němčičkách zarůstá. Měla přilákat turisty, byla tématem u soudů Zdroj: Deník/Iva Haghofer

