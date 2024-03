Je to záležitost personálního oddělení. Každé personální oddělení má nějakou strategii, jakým způsobem oslovit zaměstnance. Benefitů je celá řada. Kromě náležitého peněžního ohodnocení jsou to další benefity, jako možnost ubytování, možnost dopravy. Obzvlášť, když jsme v této lokalitě. Budeme se muset snažit budoucím zaměstnancům usnadnit cestu do práce. Je to přece jen nějaká vzdálenost od aglomerace jako je Brno, Břeclav nebo Mikulov. Jako jeden z benefitů se dá také jmenovat možnost pracovat v nejmodernějším a úplně novém zaměstnání, jako bude právě Sanatorium Pálava.

Budete se ohlížet pouze tady po okolí, jako je Brno, a nebo budete muset hledat i dále?

Budeme se snažit oslovit plošně lidi v celé České republice. Na druhé straně, aby se sem přestěhoval někdo například z Ústeckého kraje, nebo ze západu republiky, to už znamená nějaké jeho životní rozhodnutí přesídlit. V České republice na to ještě nejsme tolik zvyklí jako v zahraničí, kde je běžná záležitost, že za pracovní příležitostí se přesídlí celá rodina. Proto se budeme bavit i o dalším zázemí, jako je třeba přítomnost školky, zaměstnání pro partnera.

Plánujete cílit i na zaměstnance ze Slovenska nebo Rakouska?

Tohle nevylučujeme. Zrovna Slovensko má pro nás potenciál vzhledem k blízkosti a k podmínkám, které mají tam a které budeme nabízet my. Myslím si, že to může být zajímavá nabídka především pro zdravotní sestry. Předpokládám, žebudeme mít tak velký problém s fyzioterapeuty, i když i to je nedostatkový personál, ale horší bude, když budeme shánět přibližně padesát sester a dvaadvacet sanitářů. To jsou profese, kde budeme mít největší starost. Osobně příliš nevěřím, že by se nám podařilo nalákat pracovníky z Rakouska. Už kvůli jazykové bariéře. Maximálně třeba ty, kteří už tam odešli za prací před nějakou dobou a teď by měli chuť se vrátit.

Budete oslovovat i lidi z krajských nemocnic?

Krajská zdravotnická zařízení patří pod jednoho zřizovatele. Neradi bychom vykrádali svoje vlastní nemocnice. Na druhou stranu je iluzorní si myslet, že seženeme všechny zaměstnance mimo krajská zdravotnická zařízení. To si myslím, že nenastane. Určitě se může stát, že někdo bude chtít odejít z krajských zdravotnických zařízení. Nezabráníte nikomu ať už tím, že to pro ně bude lokalitou blíž, že nakonec zvolí Sanatorium Pálava.

Máte ještě konkrétnější požadavky k vybavení Sanatoria Pálava, anebo už je všechno dané?

Revidujeme v této chvíli seznam technologií, který vznikl roce 2021 a 2022. Upgrate je na místě. Ale seznam většiny technologií, které by se měly pořídit do sanatoria, už existuje. Musíme pouze udělat revizi potřebnosti a využitelnosti včetně finančního odhadu, protože oproti letům 2021-2022 se ceny zvýšily. Doufáme, že se nám podaří vysoutěžit většinu za nižší ceny, než je nárůst cen za poslední dva roky. V tuto chvíli synchronizujeme s dodavatelem stavby, co v budově potřebujeme v návaznosti na legislativu nebo potřeby zdravotnického zařízení. Jsme jako budoucí provozovatel součástí kontrolních dnů, kde je i toto zásadní téma.

O jaké technologie se konkrétně jedná?

Jsou to různé masážní vany, ergopřístroje, ultrazvukové vyšetření, rázové vlny. vybavení je celá řada.

Inspirujete se už fungujícími obdobnými zdravotnickými zařízeními v České republice?

Chystáme se na návštěvu zařízení v Kladrubech a Hrabyni, abychom si prohlédli fungující provozy, seznámili se s jejich zkušenostmi nejen s provozem, ale také s jeho přípravou.

Jaké jsou předpoklady provozu Sanatoria Pálava v prvních letech?

Prvotní odhad je, že zhruba dva nebo tři roky se předpokládá, že zařízení nebude výdělečné. Po dvou až tříroční době se očekává, že se sanatorium dostane do černých čísel.