Jižní Morava - Příští dny rozhodnou o politické kariéře nejvyšších představitelů Jihomoravského kraje i Brna. Hejtman Michal Hašek se spolu s Romanem Onderkou postavili proti současnému předsedovi strany Bohuslavu Sobotkovi. Pokud se jim ho podaří odvolat, mohou se zřejmě oba těšit na důležitá křesla v budoucí vládě. Pokud neuspějí, zkomplikuje jim to situaci i v domácích stranických organizacích.

Michal Hašek (vlevo) a Roman Onderka na brněnském sjezdu sociálních demokratů. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Hašek si může po úterý připsat dílčí vítězství. Jeho nejbližší spolupracovník Jeroným Tejc se stal s výraznou převahou hlasů novým předsedou poslaneckého klubu. Na druhou stranu ale zanikl vyjednávací tým, který měl Hašek vést. „Nabídl jsem předsedovi, aby se účastnil jednání týmu sestaveného předsednictvem, a on na to nepřistoupil. Chtěli jsme odblokovat situaci, aby mohla začít jednání o nové vládě. Ze čtvrtečního grémia tedy vzejde jeden nový tým," řekl Hašek.

Sobotka tak přece povede jednání o nové vládě. „Na poslaneckém klubu jsme rozhodli, že členem dalšího týmu už budu. Sociální demokracie se vrací do normálu," komentoval situaci Sobotka po včerejším jednání.

Před volbami přitom Sobotka a Hašek na společných mítincích utvrzovali voliče v tom, že strana je jednotná. Jeden z jihomoravských členů ČSSD, který si nepřál uvést své jméno, však upozornil, že na stranických schůzích mezitím zuřil boj. „Čekali jsme, že k něčemu takovému dojde, ale ne, že to bude tak podpásové a podlé," sdělil.

Hašek už před volbami prohlásil, že bude buď poslanec, nebo hejtman. Ve funkci jihomoravského hejtmana by ho nahradil s největší pravděpodobností krajský náměstek Václav Božek, který se dosud ke stranické krizi nevyjádřil. V úterý ani v pondělí nereagoval na telefonáty ani sms. Patří však dlouhodobě spíš mezi příznivce Sobotky. Předsedu podporuje také Jiří Dienstbier, který v úterý řekl, že chce, aby vzbouřenci jako Hašek nebo Zdeněk Škromach odstoupili z vedení strany.

Onderkův krok

Pro Onderku, který Sobotku vyzval k odstoupení, mohlo být spojení s Haškem výtahem do nejvyšších pater politiky, odkud v posledních letech sestoupil. Přišel o funkci ve stínové vládě i post místopředsedy strany. Na jaře také změnil názor a rozhodl se potřetí kandidovat na primátora. „Není překvapení, že v tom sehrál roli. Dlouho patří do tábora Michala Haška. Mohl to být od něj pokus o přimknutí k potenciálně vítěznému křídlu, ale motivy mohou být různé. Včetně snahy udržet si mocenskou pozici v komunální politice," podotkl Balík.

Onderka se v úterý k situaci nevyjádřil. Jeho náměstek a stranický kolega Oliver Pospíšil za primátorem a rozhodnutím předsednictva stojí. „Na jednání městského výboru jsem připravený ho podpořit. Nevím, jestli ho toto angažmá politicky oslabí, ale on o tom podle mě ani moc neuvažoval. Viselo to ve vzduchu a on se zachoval jako chlap a vyslovil to. On takový prostě je. Zároveň si nemyslím, že pokud to Sobotka ustojí, bude následovat nějaká noc dlouhých nožů," poznamenal náměstek Pospíšil.

V průzkumu Deníku Rovnost stojí většina jihomoravských předsedů a místopředsedů okresních výkonných výborů ČSSD za Bohuslavem Sobotkou. Má podporu i znovuzvoleného poslance a člena brněnské organizace Romana Sklenáka. „Je to legitimní rozhodnutí předsednictva, vyzvat ho, aby odstoupil, ale podle mého bylo nešťastné. Pro naše možné koaliční partnery je kvůli tomu nyní situace poněkud nečitelná. Stejně tak je nešťastná výzva k odstoupení z vyjednávacího týmu. V okamžiku, kdy je předseda strany, měl by být i ve vyjednávacím týmu," řekl poslanec.

Demonstrace za Sobotku

Podporovatelé Sobotky se ve střeu v Brně sejdou na demonstraci na náměstí Svobody. „U vědomí toho, že se naše země nachází uprostřed vleklé politické a ekonomické krize a důvěra veřejnosti v politický systém je otřesená, považujeme jednání Haška a jeho spojenců ve vedení ČSSD za nebezpečný precedens pro demokracii, kterému je potřeba klást odpor," uvedl člen Mladých sociálních demokratů Martin Vrba, který organizoval už nedělní demonstraci na Pražském hradě. Brněnský protest začíná ve čtyři odpoledne.

Krajský radní a šéf hodonínské ČSSD Jiří Janda věří, že spor mezi dvěma tábory strana ustojí. „Pevně věřím, že dostojíme závazkům, které nám dala pětina voličů, dojde k urychlenému řešení a strana svůj obraz obhájí. Nepodléhám hysterii a věřím stále, že jiný názor nemůže dělat z lidí nepřátele," podotkl.