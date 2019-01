Brno /ROZHOVOR/ – Další úseky Velkého městského okruhu, obchvat Mikulova i šest pruhů na dálnici D1. Prioritní stavby Ředitelství silnic a dálnic na tento a následující roky. Většinu z nich však napadlo hned několik subjektů a silničáři tak stavět nesmí. „Menších staveb si nikdo nevšímá, ty zásadní, z kterých je největší užitek, ale stojí,“ přiznal ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

David Fiala, ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic | Foto: Deník / Attila Racek

V srpnu jste začali s pracemi na další části Velkého městského okruhu, a to v Žabovřeské ulici. Jedno ze čtyř stavebních povolení, na silnici, však napadl spolek Voda z Tetčic. V jaké fázi je nyní spor o dokument?

Řeší jej ministerstvo dopravy. Na začátku stavební sezóny to chceme mít vyřízené. Tam, kde máme povolení, stavíme.

Kdo je David Fiala

• Narodil se 19. 7. 1974 v Duchcově u Teplic

• Vystudoval práva v Praze

• Od roku 2015 je ředitelem Brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic

• Má dvě děti, jednomu je pět a druhému osm

• Ve volném čase rád hraje tenis a golf nebo se dívá na hokej

Omezuje stavba dopravu v Brně?

Zatím ne, zásadní omezení vznikne až na mimoúrovňové křižovatce, potrvá zhruba šest týdnů. Z pohledu toho, co stavba přinese, je to ale snesitelné.



Kdy zahájíte druhou část Žabovřeské, jejíž součástí je také tunel pro tramvaj?

Ideálně ještě letos, nyní máme požádáno o stavební povolení. Možná to bude až začátkem dalšího roku, což už však po dvaceti letech přípravy není tak důležité.



Je Žabovřeská současnou prioritou?

Priorit máme mnoho, například také úsek mezi Tomkovým náměstí a Rokytovou. I tahle stavba je v pokročilé fázi přípravy. Stejně jako u Žabovřeské II se tam chystáme zahájit soutěž na zhotovitele a chceme letos začít stavět.

