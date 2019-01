Jižní Morava /FOTOGALERIE/– Opravy semaforů v Břeclavi, průtahů vesnic u Znojma i stavbu části obchvatu přímo ve Znojmě mohou dnes zpoza volantů svých aut pozorovat řidiči, kteří projíždějí dvěma největšími městy na jihu Moravy. Uzavírky navíc trápí Znojemsko nyní na třinácti různých místech.

Výměna semaforů má výrazně ulevit dopravnímu provozu na hlavním tahu v Břeclavi. Dělníci nejprve vymění semafory v křižovatce u cukrovarského mostu a budou postupovat směrem k Poštorné. K obávaným komplikacím, které se ozývaly ze strany řidičů, zatím nedošlo. „Doposud jsme neřešili žádnou událost, která by byla způsobená právě výměnou semaforů,“ uvedl vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach. Stavební firma má na dokončení výměny čtyřiadvacet týdnů i se zkušebním šestitýdenním provozem.



Podle některých řidičů je situace při výměně semaforů paradoxně pro dopravu příznivější. „Když porovnám cestu autem k nákupnímu centru na okraji města teď a před vypnutím semaforů, tak se to nedá srovnat. Nyní je to mnohem plynulejší. Snad to půjde stejně dobře i s novými semafory,“ smál se Břeclavan Radim Gajdoš.

Stávající semafory z poloviny devadesátých let už jsou za hranicí životnosti. Náklady na opravy jsou jedenáct a půl milionu korun. Vše zaplatí město. Břeclaví denně projede kolem patnácti tisíc aut.



Ještě více, kolem dvaceti tisíc aut, projíždí denně Znojmem. „Tranzitní doprava centrum Znojma sužuje řadu let. Silnice totiž slouží jako spojnice Čech od Prahy směrem do Rakouska a dále do Slovinska a Chorvatska,“ informovala již dříve mluvčí města Zuzana Pastrňáková.



Dopravu zde aktuálně komplikuje stavba části obchvatu v Přímětické ulici, ale především opravy průtahů Přímětic a Suchohrdel. Skončit by měly v létě. „Vše jde podle plánu, skluz žádný není. Opravy jsou sladěné se stavbou obchvatu,“ sdělil šéf znojemských silničářů Jaroslav Kosík.



Trasu mezi Příměticemi a Suchohrdly běžně využívají kamiony pro tranzit na trase mezi Jihlavou a Brnem. Uzavírky trápí místní i podnikatele. V Suchohrdlech má sídlo jedna z největších spedičních firem na Znojemsku. „Kvůli uzavírkám jsme si museli vybudovat na vlastní náklady náhradní spojnici přes polní cestu do naší firmy. Kdybychom ji neměli, vůbec se sem nedostaneme,“ řekl jednatel firmy Polytrans David Molík. Na celém Znojemsku je aktuálně podle serveru Dopravniinfo.cz třináct uzavírek. Nejvíce se jich dotýká přímo Znojma.