Blansko - Za přírodními národy a výzkumy procestovala Alena Žákovská kus světa. Na odlehlých místech mimo civilizaci zažila nespočet okamžiků, kdy mohlo jít o život. Tam s tím ale počítala. O to větší šok zažila nedávno známá ultramaratonkyně po návratu z džungle na Nové Guinei domů. Při ranním běhání ji na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku napadl lovecký pes.

„Vůbec jsem o něm nevěděla. Byla jsem si ráno zaběhat a u baseballového stadionu na mě zaútočil ze zálohy lovecký pes. Byl to pro mě obrovský šok. Zakousl se mi do pravé ruky. Do svalu na rameni. Křičela jsem o pomoc a měla opravdu strach,“ popsala situaci šestapadesátiletá žena, která skončila se zraněním v nemocnici.