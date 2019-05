Blanensko /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Po silnici v Josefovském údolí nedaleko Adamova na Blanensku projede každou chvíli cyklista na vypucovaném silničním kole. V moderním barevném dresu, brýlích a s digitálním tachometrem na řidítkách. Stačí však popojít několik desítek metrů dál do areálu Staré huti a člověk je rázem o několik staletí zpátky v čase. Ve slovanském ležení ženy tkají ozdobné pásky, o kousek dál se v dobové peci hasí vápno a v další pálí keramika. Nebo taví železná ruda v replikách pecí z 9. století. Je sobota odpoledne a akce Slované na Staré huti je v plném proudu.

„Přijeli jsme s dědou a babičkou historickým autobusem. Nejvíc se mi líbilo, jak se v peci tavilo železo a kováři pak do něj bušili. Táta staví dům ze slámy. Až se tam přestěhujeme, tak si na zahradě postavíme taky takovou pec. To bude bezva a moc se na to těším,“ hlásí osmiletý Štěpán Juříček z Adamova.