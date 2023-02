Jde o ojedinělou spolupráci obou řetězců v České republice. „Zákazníci si tak mohou systém sběru PET lahví a plechovek vyzkoušet dříve, než vstoupí v platnost," vysvětlila mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Odkazuje tím na návrh zákona o zálohách, který ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje.

Vysoké ceny potravin: Sleva ovlivňuje, co budu jíst, přiznává důchodkyně z Brna

Obchodní řetězce si kladou za cíl snížení plastů používaných ve výrobě i v obchodech. Odběr lahví a plechovek kladně hodnotí například brněnská studentka Simona Ostřanská. „V některých evropských zemích už to tak funguje, tak proč to nezavést i tady. Tím, že za to lidé dostanou odměnu, je to motivující i pro ty, kteří předtím netřídili," vyjádřila se.

V lednu 2022 spustilo zálohový systém Slovensko, následovalo Lotyšsko. Momentálně platí již v třinácti evropských zemích. Čeští turisté jej mohou znát například z Chorvatska, kde plastové lahve a plechovky zálohují už osmnáct let.