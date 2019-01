Tasovice – Tragickou smrt pracovníka odpadové společnosti vyšetřují od předposledního lednového víkendu znojemští policisté. Podle informací redakce Deníku Rovnost tam měl při čistění prostoru na odpad v nákladním autě zemřít jeden z pracovníků firmy. Druhý měl údajně omylem zmáčknout tlačítko pro slisování odpadu, když byl jeho kolega uvnitř.

Jako pracovní úraz případ vyšetřuje policie. „Vyšetřujeme smrt muže ročníku 1974 ze soboty v Tasovicích. Bližší informace v tuto chvíli nemůžeme sdělit,“ potvrdila smrt muže policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Jak redakce zjistila, muž nepracoval pro největší odpadovou společnost na Znojemsku FCC. Mělo jít o jinou společnost zabývající se svozem odpadů.

Případem se bude zabývat také Státní úřad bezpečnosti práce. Policie úřad o události již informovala.

O tragédii ví jen z doslechu starosta Tasovic Petr Vašina. „Na místo jsem nebyl policií přivolán, takže skutečně jen vím to, co si lidé povídají. Je to hrozná tragédie. Nepamatuji si, že bych kdy o něčem podobném u nás ve vesnici či v okolí slyšel,“ konstatoval Vašina.

Pracovní úraz s následkem smrti vyšetřovali policisté na Znojemsku například v listopadu roku 2010. Na následky špatného zacházení se zařízením míchárny krmných směsí zemřel tehdy v jevišovickém agrodružstvu pětapadesátiletý muž. „Muže, který ve zdejším agropodniku opravoval míchárnu krmné směsi, přimáčkla uzavírací klapka ke stěně zařízení. Hasiči vážně zraněného muže vyprostili pomocí hydraulického nářadí a předali zdravotníkům. Ti ihned zahájili oživovací pokusy, lékař ale konstatoval, že muž podlehl svým zraněním,“ informoval po události tehdejší mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.