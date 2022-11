UNAS původně ohlásila, že dálnici D2 z Česka na Slovensko uzavře v noci na dnešek a že trvání protestu předpokládá do půlnoci na úterý. Blokádu zdůvodnila tím, že kvůli českým kontrolám se na hranicích tvoří kolony. ČR zavedla dočasné kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září kvůli zvýšenému přílivu migrantů.

„Pokud jde o kontroly na hranici, od začátku vedeme se slovenskou stranou dialog a snažíme se postupovat v maximální součinnosti. Ani nás komplikace netěší a děláme vše pro to, aby se přeshraniční kontakt s našimi sousedy vrátit do běžného režimu. Jinou možnost než zavést kontroly jsme ale v současné situaci neměli a já věřím, že rozumní lidé na obou stranách hranice to chápou,“ reagoval na Twitteru český ministr vnitra Vít Rakušan.

Slovenští autodopravci chtějí v noci zablokovat D2 na hranicích s Českem

Podle Skaly dopravci uvolnili provoz na dálnici ve 4:30 SEČ, protože provoz přes hranici byl plynulý. Dodal, že pokud by se tam ale opět tvořily kolony, dopravu zablokují v pátek.

Kolem 8:15 se na hraničním přechodu na D2 žádná kolona podle zpravodaje ČTK na místě netvořila, osobní vozy i kamiony přijíždějící ze Slovenska policejní hlídky odbavovaly průběžně. V případě kamionů místo dřívějších dvou kontrolních míst fungovaly čtyři. Jeden z policistů kamiony, které přijížděly, směroval tam, kde bylo zrovna volno.

Česká policie už podle dřívějšího oznámení plánovala posílit kapacitu odbavování nákladních vozidel na hranici se Slovenskem.

Svatohubertská mše přilákala do Bořího lesa davy návštěvníků, podívejte se

Slovenská policie v uplynulých týdnech opakovaně upozorňovala řidiče, že na slovenské dálnici D2, která vede od Bratislavy do Česka, se před hranicí s ČR tvoří dlouhé kolony kamionů. Důvodem byly právě české hraniční kontroly.

UNAS v minulosti opakovaně organizovala blokády dopravy na silničních hraničních přechodech Slovenska se sousedními zeměmi, a to například s cílem prosadit výrazné snížení silniční daně, zvýšení slev z mýtného či přechodné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Se svými požadavky uspěla u úřadů jen částečně.