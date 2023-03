Jedinečná šmoulí vesnice na Výstavišti v Brně je připravená na příchod návštěvníků. Ve středu se uskutečnilo představení technologiemi nabitého areálu pro pozvané hosty, mezi nimiž byl i Deník. Veřejnosti se brána otevře už v pátek 10. března. Vesnice v nadživotní velikosti vyrostla při příležitosti pětašedesátého výročí od vzniku populárního evropského komiksu. Nejen rodiny s dětmi si ji budou moci užít do konce srpna.

Výstaviště v Brně ukrývá magickou šmoulí vesnici. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Šmoulí bydlení je skryté v přítmí útrob pavilonu C. Po vstupu do pestrobarevného lesa plného muchomůrek, obyčejných i svítících květin a zelených trsů trávy nabízí možnost nakouknout do domku Šmoulinky, přivonět si ke šmoulímu lektvaru a nebo se naučit od Taťky Šmouly šmoulí jazyk. „Šmoulinka mě šmoulila na svou šmoulí maškarní narozeninovou oslavu. Za co budu šmoulit?" předříkává trpělivě.

V kouzelném lese nechybí ani magicky vypadající vodopád, kterým se dá projít. Vede ale do temné místností s klecí, kde se ozývá Gargamelův ďábelský smích. „Past sklapne za půl minuty," hlásí cedule u vstupu. Honem pryč.

Šmoulové na výstavišti Brně: nahlédněte do jejich vesnice ještě před otevřením

Po útěku je naštěstí patrné, že Gargamel je neškodný. Leží totiž svázaný na zádech a dá se přes něj přelézat nebo se po něm dokonce sklouznout. Pozor ale na kocoura Azraela. Hlídá vstup do poslední místnosti, ve které už hodný šmoula střeží velkou prolézačku.

Kromě dobrodružství pro ty, kteří si Šmouly pamatují ze svého dětství i pro jejich potomky, nabízí vesnice na výstavišti také ponaučení. Vyjma sedmnácti cílů OSN rozmístěných po kouzelném lese, mezi kterými je například konec chudoby, čistá voda či klimatická opatření, skrývá šmoulí svět spoustu pouček o tom, jak se chovat v českých lesích.

Dva měsíce nejistoty. Brno čeká na schválení peněz z Evropy na multifunkční halu

Později je v plánu na Výstavišti otevřít další dočasný zábavní park, tentokrát ale s tématikou Jurského světa. Následným krokem bude vybudování stálého zábavního parku, který by měl být největší v Evropě. Jeho součástí bude také obrovské akvárium.