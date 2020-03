Dosud největší nárůst nakažených za jeden den zaznamenala v pátek jižní Morava. V kraji totiž přibyla hned dvacítka nových případů. Jihomoravský kraj tak má podle údajů hygieniků k pátečnímu večeru 133 lidí s nákazou koronavirem. V Brně a na Brněnsku je nakažených šestaosmdesát lidí. Z nemoci se dosud vyléčil jediný Jihomoravan. Odborníci zároveň zaznamenali u lidí také jiné infekce dýchacích cest.

Stejně jako v předchozích dnech na jihu Moravy přibyli i v pátek noví nakažení až večer. Dvacet nových případů je dvojnásobný počet oproti čtvrtečnímu přírůstku deseti nakažených. Zároveň se jedná o dosud nejprudší krajský nárůst pozitivních případů za čtyřiadvacet hodin. Mezi nakaženými je i jeden pracovník bohunické fakultní nemocnice.

Jižní Morava drží mezi kraji nadále pátou příčku z hlediska počtu nakažených. Většinu nakažených tvoří lidé z Brna a Brněnska, kde za den dohromady přibylo deset nových případů. V Brně jich je k pátečnímu večeru osmašedesát. Druhým nejnakaženějším regionech na jihu Moravy je Břeclavsko s jedenadvaceti pozitivními případy. Za čtyřiadvacet hodin tam hygienici zaznamenali třetinový nárůst nakažených.

Další tři nakažení jsou nově na Znojemsku, které eviduje čtrnáct pozitivních případů nákazy koronavirem. Beze změny zůstávají okresy Blansko se šesti nakaženými a Vyškov s jedním. Hodonínsko nově hlásí pět lidí s onemocněním.

Nejvíce případů nákazy v kraji je mezi lidmi ve věku od pětadvaceti do čtyřiatřiceti let. V závěsu za nimi se nachází lidé z věkové skupiny do čtyřiačtyřiceti let. Důchodců starších pětašedesáti let je na jižní Moravě nakažených čtrnáct.

Z onemocnění se dosud vyléčil jediný Jihomoravan. „V kraji jsme zařídili karanténu v 1145 případech. Z nich je aktuálně v platné karanténě 643 lidí, ostatním už karanténní lhůta skončila," informovala v pátek vedoucí protiepidemického odboru krajské hygieny Renata Ciupek.

Objevují se i jiné nemoci dýchacích cest

Ciupek upozornila, že hygienici zaznamenali mezi lidmi i jiné infekce dýchacích cest, které ani s výskytem koronaviru nevymizely. „Nadále máme prokazované případy chřipky, pneumokokových zánětů plic, streptokokových infekcí a případy černého kašle. Výskyt těchto infekcí odráží jak dlouhodobou epidemiologickou situaci, tak je i charakteristický pro toto roční období," doplnila Ciupek.

Počet lidí pozitivních případů nákazy koronavirem se v České republice v pátek přehoupl přes dvoutisícovou hranici, hygienici jich evidují přesně 2279. Na nemoc dosud zemřelo devět pacientů, podle statistik ministerstva zdravotnictví se z onemocnění vyléčila rovná desítka lidí. Dohromady už na odběrových místech v České republice zdravotníci provedli přesně 31 127 testů.

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, která je speciálně vyčleněná pro pacienty s těžkým průběhem nemoci, přijali lékaři ve čtvrtek večer dalšího pacienta z infekční kliniky bohunické fakultní nemocnice. „Čtyřiasedmdesátiletého muže jsme napojili na umělou plicní ventilaci a jeho stav je vážný," sdělila v pátek dopoledne mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Mluvčí dále sdělila, že zdravotní stav u dvou pacientů s koronavirem, kteří už byli hospitalizovaní ve svatoanenské nemocnici dříve, se trochu zlepšil a mohli být odpojeni od plicní ventilace. Naopak stav dalšího pacienta se ve čtvrtek večer zhoršil. „Lékaři ho museli napojit na přístroj extrakorporální membránové oxygenace," zmínila Lipovská.