Na loňskou covidovou bídu chtějí zapomenout. Sjezdovka v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku je v pátek jedno staveniště a místo velkých plánů. Příští měsíc tady mají fungovat tři vleky. Musí však být teplotní podmínky pro umělé zasněžování. „Investovali jsme do areálu značnou sumu,“ říká reportérovi Deníku Rovnost místní provozovatel Vlastimil Jílek.

Nová je například rolba, před dokončením je vlek. Miliony spolkly rozvody vody a elektřiny. „Zbrusu nová bude i sjezdovka pro děti s vlastním malým vlekem. Uvažujeme také o snowparku,“ přikyvuje Jílek.

Ve výhledu je navíc dvousedačková lanovka. Jejímu vzniku nahrála kůrovcová kalamita na pozemcích, které provozovatelé sjezdovky přikoupili. „Nechceme z našeho areálu ale dělat mega středisko nebo průmyslový areál. Jen dát lidem možnost kvalitně si zalyžovat i na jihu Moravy,“ dodává Jílek. S kolegy chystá i letní využití. Nabízí se například lanové centrum nebo cyklistické singletraily.

Nejde o jediné místo, kde se těší na lyžaře. Přípravy vrcholí rovněž v sousední Olešnici. Na svých místech už jsou sněžná děla, pracovníci ladí vleky a další techniku. Současně vyhlížejí teplotu alespoň kolem tří stupňů, aby mohli zasněžovat.

V minulosti se tady lyžovalo už v první polovině prosince. „Zařízení postupně obměňujeme. Je rychlejší a méně hlučná. Loňskou sezonu stopl koronavirus, vozili jsme rolbou na svah jen skalní příznivce. Vývoj epidemie není ani teď příznivý. I přesto je zájem zejména ze strany škol o lyžařské výcviky obrovský. Pevně doufáme, že se letos lyžovat bude,“ vypráví zdejší správce Jiří Kotlán.

Lyžování v Olešnici vyhlížejí například Vymlátilovi z Adamova na Blanensku. Líbí se jim krátká dojezdová vzdálenost od bydliště a rodinné prostředí. „Mladší dcera se už moc těší na lyžařský výcvik. Chce si poprvé vyzkoušet snowboard,“ míní Lenka Vymlátilová.

Za současných podmínek podle správce Kotlána mají ve skiareálu při vydávání permanentek kontrolovat u lyžařů potvrzení, zda jsou očkování, prodělali covid nebo mají platný test. „U turniketů na svahu je to ale nemožné. Podmínky se mohou ze dne na den změnit k horšímu. Výhled není dobrý. Pro provozovatele skiareálů byla minulá sezona likvidační. Před startem musíte zaplatit balík za výrobu umělého sněhu, platíte zálohy na energie, lidi. Kompenzace od státu to nepokryjí,“ upozorňuje.

V podobném duchu mluví prezident Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák, který provozuje Ski park Filipov v Javorníku na Hodonínsku. „Jestli jsme areál po loňské sezoně modernizovali? Ne, nebylo za co. V obchodních centrech a supermarketech se producírovaly davy lidí a sjezdovky byly kvůli covidu zavřené. Dodnes nechápu proč,“ kroutí hlavou Žák.

Navzdory všemu se s kolegy připravuje na novou sezonu. Čekají na mráz, aby mohli zasněžovat. „Zbožné přání je otevřít na druhý svátek vánoční. Když bude týden mrznout, budeme chytřejší. Teď bych plácal nesmysly jako politici nahoře ve vládě. A jestli zdražíme jízdné? Je to nevyhnutelné. Energie šly nahoru o tři sta procent, palivo a další náklady také. Je to špatné. Zdražuje všechno. Spousta lidí si lyžování doma odepře a ti bohatí pojedou do zahraničí, nedělám si iluze,“ tvrdí Žák.

Mezi vinohrady lyžují nadšenci každý rok v Němčičkách na Břeclavsku. Loni tady provoz škrtli. Letos už správci nejníže položeného areálu ve střední Evropě připravili umělou hmotu. Díky ní mohou v Němčičkách lyžaři jezdit, i když nenapadne sníh. „Málokde to mají. Skládání je velmi náročné. Dělá nám to stabilitu v lyžařských kurzech. Děti se učí lépe, je tam pomalejší skluz a mají více času na přemýšlení,“ řekl před časem správce Jaroslav Stávek.

JAN CHARVÁT

MICHAL HRABAL