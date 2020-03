Tam jsou na pranýři po příjezdu z ciziny lyžaři a nyní i lidé bez roušek. „To je na přes držku. Mě by zajímalo, jestli byli hrdinové lyžovat. Všem, co nedodržují omezení přeji, ať si to užijí, až to dostanou,“ píší diskutující na síti.

Vlnu podobných reakcí spustila například úterní informace tišnovské radnice o nákaze v Předklášteří a dalších pravděpodobných nákazách v Tišnově. Objevily se však i opačné. „Nemocným držím palce a šťourům doporučuji najít si jinou činnost. Myslím, že ti nemocní budou mít i tak svých problémů dost, natož aby poslouchali hloupé útoky, co měli či neměli dělat. Každý ať se podívá na sebe, jak se chová, a vyvodí z toho důsledky. A pokud to někdo nechápe, ať začne počítat lidi bez roušek a odborné ochrany – ti jsou nezodpovědní,“ napsal například na oficiální facebookový profil města Tišnova Marcel Piska.

Koronavirus na síti

- Sociální sítě a diskuze jsou v současnosti plné osobních útoků na lidi ohledně šíření koronaviru. Část z nich padá na vrub strachu a panice.

- Za pomluvu hrozí až rok vězení. Dvouletý trest nebo zákaz činnosti pak v případě, jedná-li se o sdělení v tisku, filmu, rozhlase, televizi nebo veřejně přístupnou počítačovou sítí.

- Podle nedávného rozhodnutí Ústavního soudu však jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních práv, které nelze účinně napravit prostředky soukromého práva.

Další na síti reagovali poté, co je okolí označilo za potenciální přenašeče nákazy. Jako například Květoslava Zeleného z Novosedel na Břeclavsku. „Oznamuji všem, že podezření na nákazu koronavirem Kovid-19 se v naší rodině nepotvrdilo. Děkuji všem za podporu a nabízenou pomoc. Těm, co šířili poplašné zprávy o naší rodině a nákaze, nepřeji nic zlého, ono se jim to vrátí samo. A nakonec, chci je ujistit, že nejsem a nebudu jako oni, nebudu na ně podávat trestní oznámení za šíření poplašných zpráv,“ uvedl muž.

Podobnému útoku čelil i kunštátský starosta Zdeněk Wetter. Toho jeden z diskutujících nařkl z toho, že byl s rodinou na dovolené v rizikové Itálii a pak se pohyboval na veřejnosti. Nebyla to pravda. Zmíněný muž se k tomu ale postavil čelem a veřejně se starostovi v diskuzi později za nepravdivou informaci omluvil. S tím, že očekává případnou soudní dohru. Tu však starosta vyloučil. „Omluvu jsem přijal a je to pro mě vyřízená věc,“ informoval Wetter.

Krajský mluvčí policie Pavel Šváb Deníku Rovnost řekl, že v tuto chvíli nemá informace, že by se policie zabývala ohledně internetových diskuzí v souvislosti s koronavirem nějakým trestním oznámením. „Prověřujeme jen případ pomluvy, kdy osoba nařkla někoho, že nedodržuje podmínky karantény. Ale to se neodehrálo na internetu,“ upřesnil Šváb.

Podle brněnského psychologa Jiřího Šupy jsou podobné komentáře lidí přirozenou reakcí na dlouhodobou krizovou situaci. Pramení z obav o zdraví. „Kdo nosí roušku a chová se zodpovědně přirozeně cítí pocit vzteku, když potká někoho bez ní. To je normální. Nemůže se tím ale zabývat dlouhodobě. Ubližuje sám sobě. Odvádí to pozornost od sebe sama. V první řadě musí člověk myslet na to, co může reálně udělat pro sebe a nejbližší,“ vysvětlil Šupa.

Dodal, že společnost v podobných situacích obecně potřebuje najít viníka, aby daný problém dokázala zpracovat. „Ano, je dobré říct, co kdo udělat špatně, ale nepitvat se v tom. Důležitější je najít řešení, jak z toho ven a jít dál, než někoho lynčovat. Lepší je směřovat energii jinam. Pozitivně myslet a pomáhat, než jen stále jitřit atmosféru a obviňovat. Česko šije roušky? To je přece super ukázka solidarity a pro psychiku nesmírně pozitivní věc. Nebo výlet s rodinou do přírody. To je cesta, jak z toho ven,“ dodal Šupa.