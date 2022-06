Paní Jana Fridrichová nám poslala svatební veselí z Vracova na Hodonínsku. Ale ne tak ledajaké! Hlavním posláním unikátní akce bylo připomenout, jak tento významný životní milník prožívaly naše prababičky a pradědové.

Celý článek si přečtete tady:

Ve Vracově si připomněli svatbu, jakou znali naše stařenky a stařečci

2) Slavata triatlon tour

Děti z dětských domovů se proběhly v Telči. Tomáš Slavata nám poslal sportovní událost pro děti z dětského domova. Ta se uskutečnila v úterý 24. května a spojila životy a příběhy dětí z dětských domovů s běžnými rodinami.

Akce se konala v kempu Roštěnka na začátku Telče:

Slavata triatlon tour. Děti z dětských domovů se proběhly v Telči

3) Tři mušketýři v Boskovicích - zářily krásné róby a zaseknutý kord Mariana Vojtka

Třetí příspěvek vybíráme od Moniky Šindelkové. V neděli 22. května se přišla podívat na muzikálový koncert Tři mušketýři v Boskovicích. Na pódiu vystoupily hvězdy jako Marian Vojtko, coby zlomyslný kardinál Richelieu, Linda Finková jako královna, Petr Ryšavý v hrdinské roli mušketýra Athose nebo Jan Kopečný jako zamilovaný d'Artagnan.

Podívejte se na její příspěvek:

Tři mušketýři v Boskovicích. Zářily krásné róby a zaseknutý kord Mariana Vojtka

A teď nezbývá než hlasovat! Vyberte ten článek, který se vám líbí nejvíc. Hlasovat je možné do pátečního poledne 10. 6. 2022. V tento den vyhlásíme vítěze, který získá 1x rodinnou vstupenku do Aquapalace Praha. Zároveň odstartujeme další kolo hlasování.



Tak už teď rychle posílejte do rubriky Čtenář reportér a nejlepší tři zase brzy vybereme. Tentokrát o vstupenku do zábavního parku Mirakulum.