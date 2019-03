Přestože je očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím v České republice povinné, proočkovanost mezi lidmi neustále klesá. Jen v Jihomoravském kraji zaznamenali hygienici oproti roku 2011 pokles o osm procent. „Zatímco před osmi lety byla proočkovanost 96 procent, v současnosti už je to pouhých 88 procent. V některých částech kraje dokonce ještě méně. Souvisí to s šířením nepodložených informací o negativním vlivu očkování na organismus,“ řekla ředitelka Protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Brně Renata Ciupek.

K neděli dni měli hygienici hlášené od začátku roku hned čtyři případy infekčních virových spalniček. „Za celý loňský rok jich potom bylo třináct,“ srovnala Ciupek.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou malé děti do třinácti měsíců věku, které první dávka očkování teprve čeká. „Dále pak děti, jejichž rodiče odmítají očkování. Nejvíce citlivé jsou pak ty, které nemohou být ze závažných zdravotních důvodů očkované vůbec,“ vyjmenovala ředitelka.

Spalničky



Spalničky jsou infekčním virovým onemocněním, které se projevuje horečkou, bolestmi v krku, kašlem, rýmou a po pár dnech i vyrážkou v podobě malých skvrnek.

Komplikacemi mohou být zápaly plic a záněty mozkových blan. U dospělých se také prodlužuje doba stonání, kterou provází více různých problémů. U malých dětí pak může i po úplném doléčení za několik let dojít k zánětu mozku.

Své děti proto nechala očkovat i Jolana Průdková z Velešovic na Vyškovsku. „Obě nejmladší dcery jsou naočkované. Nechci je ani ostatní děti ohrozit nemocemi, které se podařilo téměř vymýtit. S očkováním jsme neměli žádné problémy,“ uvedla.

Řada rodičů však její postoj nesdílí. Že očkování nechtějí, slýchá v ordinaci stále častěji i dětská lékařka Kateřina Špiříková z Brna. „Neočkovat své děti je sobecké a nezodpovědné. Nehledě na to, že můžou nakazit ty, které vakcíny dostat nemohou, i když by je rodiče naočkovat chtěli,“ řekla Špiříková.

Rizikovou skupinou jsou však i dospělí narození v letech 1968 až 1982. „Tehdy se totiž očkovalo jen jednou dávkou, zatímco nyní už dvěma. Mohlo by dojít k tomu, že by v těle neměli dostatek protilátek, a nemoc by tak mohla vypuknout,“ upozornila Ciupek.

Čerstvou zkušenost s průběhem spalniček u dospělého má také praktická lékařka Blanka Studýnková z Rakvic na Břeclavsku. „Nedávno jsem měla v ordinaci ani ne čtyřicetiletého muže ze sousedních Přítluk, u kterého spalničky propukly, přestože byl řádně očkovaný. Nejspíš mu selhala imunita. Starším ročníkům proto doporučuji, aby si nechali u svého praktického lékaře zjistit, zda mají v těle dostatek protilátek,“ podotkla Studýnková.