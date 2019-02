Brněnská jídelna Kocourek a pohořelické občerstvení Řeznická bašta od dodavatele dostaly 228 kilogramů polského hovězího masa nakaženého salmonelou. Podle Státní veterinární správy Jihomoravané snědli téměř dvaadvacet kilogramů špatného hovězího.

S výrokem správy však oba podniky nesouhlasí. „Vrátili jsme šestačtyřicet kilo hovězího baleného masa. Nic jsme neprodali, na pultech máme jen české maso,“ sdělila prodavačka pohořelického řeznictví, která si nepřála uvést své jméno.

Proti veterinářům se ohradili i v jídelně Kocourek, kde maso dostali v úterý. „Žádné hovězí jsme zákazníkům nepodávali, protože bylo v jídelníčku až na další den. Dodavatel nás navíc ještě v úterý informoval, že v mase určeném pro naši prodejnu je salmonela,“ vysvětlil provozovatel jídelny Jaroslav Kocourek.

Například pravidelný strávník Pavel Drahoš na obědy do jídelny Kocourek chodit nepřestane. „Pokud sem dovezli špatné hovězí, dám si něco jiného. Určitě se sem budu vracet, výborně tu vaří,“ sdělil.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček uvedl, že maso v podnicích prodali. „Podle našich informací v jídelně Kocourek spotřebovali dvanáct kilogramů a v Pohořelicích devět kilogramů závadného masa. Hovězí bylo ale tepelně opracováno, takže bakterie neohrozí lidské zdraví,“ řekl.

Bakterie salmonely se podle lékaře Tomáše Klobase v mase objevují téměř vždy. „Jsou tam však jen minimální hodnoty,“ sdělil.

Příznaky salmonely a léčba

Salmonelou se lidé nakazí konzumací syrového či špatně tepelně upraveného masa.

Právě v syrovém mase totiž bakterie žijí.



Častými příznaky jsou průjmy, bolesti břicha a zvracení.

Nemocným pomáhají banány, černé uhlí a podobné přípravky.



Hůře nemoc snášejí důchodci a děti. Vydají více tekutin, než přijmou, hrozí dehydratace.



Dnes se lékaři díky přísným kontrolám se salmonelou setkávají méně.

Salmonela nejčastěji potrápí hlavně děti a důchodce. „Typickými příznaky jsou průjem, bolest břicha a zvracení. Nemoc se léčí dietou, zpravidla za pár dní odezní,“ dodal lékař.

Na nakažené maso si dává pozor i Brňan Bohumil Lefner. „Pokud mají v Kocourkovi špatné hovězí, tak půjdu jinam. Nejsem přece blbej. Už mám přes osmdesát a nerad bych umřel právě na blbost,“ komentoval muž.

Pohořelické řeznictví rozzlobilo, že jim nakažené maso dodali. „Ta kauza trvá už několik týdnů a maso se sem stejně dostalo. Nechápu, proč to veterináři kontrolovali až poté, co dodavatelé maso rozvezli. Teď nám to akorát dělá špatnou reklamu,“ postěžovala si na špatný systém kontrol zaměstnankyně.

Veterináři však při kontrole kamionů s masem nemůžou rozvoz zastavit. „Dodávky pozastaví, pokud neznají třeba zemi původu masa. Jinak se vzorky co nejrychleji testují za provozu,“ vysvětlila Lenka Opletalová z jihomoravské hygieny.

Žádná pokuta ale podnikům ani dodavatelům nehrozí. „Dodavatelé o bakteriích ihned informovali a provozovatelé všechno maso vrátili,“ řekla Opletalová.

Nakažené maso dodala společnost Animalco z holdingu Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše. Po Polácích budou chtít kompenzaci.

Salmonelu našli kontroloři v sedmi stech kilech polského hovězího, ve středu se dostalo do pěti krajů. Státní veterinární správa zavádí mimořádná opatření. „Každý kus hovězího z Polska musí dovozce nechat otestovat na zdravotní nezávadnost,“ oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman.