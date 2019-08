Nejvíce výjezdů mají na Brněnsku, ale míří prakticky do všech míst Jižní Moravy. „Štěnice jsou celosvětovým problémem a objevují se čím dál častěji. Jejich hubení teď tvoří osmdesát procent naší práce. Čistíme jak rodinné a bytové domy, tak i ubytovny a hotely,“ uvedl Daniel Honzák z brněnské firmy Deraslužby.

Nejčastější druh, štěnice postelní, se drží v blízkosti lidí. Jsou to noční tvorové, kteří sají lidskou krev. Objevují se především v postelích ložnic. „Za šířením štěnic stojí celosvětový nárůst cestování, časté stěhování, ale třeba i nákup použitého nábytku,“ vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Parazity si jednoduše vždy někdo přinese domů. V domech se mohou štěnice stěhovat i mezi jednotlivými byty. „Migrují podél stupaček, zpravidla topenářských trubek,“ přiblížil Honzák.

Některé hotely si nechávají od deratizátorských firem aplikovat postřik i preventivně. Pro domácnosti je to však zbytečné. „Pokud však obyvatelé bytu nikdy tento problém neměli, nemá smysl jej řešit prevencí. Účinnost postřiku jsou tři týdny. Takže pokud někdo přiveze štěnice měsíc po ošetření, je to jako kdybychom tam nikdy nebyli,“ vysvětlil deratizátor. Prevence by se proto měla řešit spíše klasicky.

Názor, že se parazité dají dovézt jen z východních zemí, je pode odborníků nepravdivý. „Štěnice totiž původně pocházejí ze západu. Rizikové jsou tak i státy jako je Anglie, USA či Francie,“ naznačil Honzák.

Problému se věnuje Krajská hygienická stanice. „Provádíme státní zdravotní dozor ve všech typech ubytovacích zařízení. Jednak namátkově a dále vždy na základě podnětu občanů na výskyt štěnic, kdy je situace řešena vždy s majitelem případně provozovatelem ubytovacího zařízení. Hubení podle zákona provádí vždy odborná firma. Plnění této povinnosti kontrolujeme,“ dodala Ciupek.

Pravidelné kontroly navíc provádí i vedení letních táborů. „Vždy předem vše důsledně kontrolujeme. Máme proškolenou pracovnici, která se na štěnice zaměřuje,“ nastínil ředitel břeclavského Střediska volného času Zdeněk Petr.

KRISTÝNA SKLENÁŘOVÁ

DALIBOR KRUTIŠ