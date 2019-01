Mikulov – Vytáhnout upadající řemeslo ven ze sklepů a vzbudit o něj zájem u běžných lidí. S takovým cílem uspořádal před deseti lety pod hlavičkou Mikulovských vinných trhů majitel tamního hotelu Zámeček Josef Ševčík první mistrovství v tahání vína koštýřem na čas.

Kvůli tvrzení o údajném vydání ochranné známky se nyní dostává do sporu s pořadateli únorového Vinařského plesu, kteří v programu lákají mimo jiné právě i na soutěž v tahání koštýřem. „To, jak se pořadatelé plesu zachovali, není košer. Upozornil jsem na to i jejich právníka. Tahání koštýřem ve sklepích mi nevadí, tomu nemůžu a ani nechci bránit. Vadí mi ale, že se někdo ohání tím, co jsem před lety vytáhl já. Lidé už pomalu ani nevědí, co je koštýř, ve velkých vinařstvích mají možnost vidět jen nerezové tanky,“ vysvětlil důvody své nevole hoteliér.



Ochranná známka na tuto soutěž však nikdy vydaná nebyla. Tvrdí to alespoň ředitelka Odboru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví Iva Koutná. „Pan Ševčík podal přihlášku v rozsahu činností, které chtěl chránit. Úřad mu však část služeb, jež považoval za nezapsáníschopné, vytknul. To proto, že popisují činnost jako společenskou zábavu,“ vysvětlila ředitelka.

Přihlašovatelé mají podle zákona možnost pokusit se doložit, že se pro ně označení vžilo jako ochranná známka. „Pan Ševčík neprojevil zájem cokoli prokazovat. Vytýkané služby, které přímo popisovaly tuto činnost, vzal zpět,“ doplnila.

Ochranná známka

• Zjednodušeně řečeno jde o značku zboží. Může jí být výrobek či služba.

• Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Zároveň má i právo ostatním v jejím užívání bránit.

• Platnost ochranné známky je deset let od data podání přihlášky. Lze ji prodlužovat vždy o dalších deset let prostřednictvím žádosti o obnovu ochranné známky.

Neexistuje podle ní tedy žádný oprávněný zákonný důvod, který by jakkoli omezoval pořadatele jiných akcí v konání soutěží s koštýřem. Hoteliér Ševčík přesto neustále odkazuje na ochrannou známku číslo 341679 pod názvem Natažení koštýře vína na čas.



Slova Koutné potěšila především ředitelku mikulovského hotelu Volarik Beátu Bakalárovou, která Vinařský ples pořádá, a jeho jednatele Miroslava Volaříka mladšího. „Super, to logicky dopadlo, jak mělo. Nevím, proč bychom si měli házet klacky pod nohy. Chceme být lokálními partnery a region táhnout dopředu,“ řekl Volařík.



Ševčíkova reakce byla podle Bakalárové přehnaná. „Šlo o nelogické a zbytečné jednání. Jakákoli akce, která podpoří tradice, je jen ku prospěchu Mikulova a jižní Moravy,“ myslí si.



S jejími slovy souhlasí i vinař a technolog valtického Vinařství Obelisk Filip Lutzký. „Jde o tradici nejen v Mikulově. Já bych si tuto věc nepřisvojoval a gentlemanskou dohodou ctil kolegu vinaře,“ řekl smířlivě.