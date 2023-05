Navrhovaná spotřební daň na tichá vína ve výši 23,40 korun na litr vyvolala nevoli mezi vinaři. Mluví o tom, že zavedení daně může zásadním způsobem ohrozit podobu tuzemského vinařství. Daň by vína zdražila o desítky korun. Proti dani bojují vinaři peticí.

Valtičtí vinaři a žehnání vín v zámecké jízdárně. Ilustrační snímek. | Foto: Renata Hasilová

Proti zavedení spotřební daně na tichá vína vznikla petice, kterou šíří Svaz vinařů České republiky. „Zásadně nesouhlasíme se záměrem Ministerstva financí České republiky zavést nenulovou spotřební daň z tichého vína,“ vzkázali iniciátoři petice ze Svazu vinařů a Národního vinařského centra a vyzývají lidi k podpisu. „Žádáme vás o podepsání petice, prostřednictvím které se společně stavíme proti návrhu, který nemá v žádném jiném vinařském státě obdoby,“ upozornili.

Velmi zklamaný je ze současné situace vinař Josef Valihrach starší z Krumvíře na Břeclavsku. Navrhovaná spotřební daň na tichá vína by podle něj znamenala doslova likvidaci vinařství. „Jsem známý tím, že neberu dotace a nechci žádné podpory. Ale tohle je už moc. Byrokracie máme už tak dost a tohle by byla další. Kromě toho by to státu v podstatě nic nepřineslo,“ nechal se slyšet Valihrach.

Vinaři jsou podle jeho slov ochotní nabídnout ústupky, na které však kromě lidovců zatím nikdo neslyší. „Jsem z toho špatný, je to bezvýchodná situace. Pokud k zavedení daně skutečně dojde, dotkne se to především zákazníků. Víno bude dražší. Pro nás by to znamenalo nárůst administrativy,“ kroutil hlavou krumvířský vinař.

Pro tuzemské vinaře by podle něj s sebou daň nesla další snížení prodeje vína. „Už tak se vína od covidu prodává méně. Vozí se sem naopak více vína zvenčí, což v Evropské unii musíme respektovat. České a moravské vinaře už tak ničí pár let novela vinařského zákona. Ostatní státy včetně Itálie, Německa a Francie to oproti nám mají jednoduché. Nám za to házejí klacky pod nohy. Jen v Polsku je to podobné jako u nás, ovšem Polsko není vinařský národ,“ srovnával Valihrach.

Věří, že petice může leccos změnit. „Jsem zklamaný, ale bojovat chci slušně. Někteří vinaři jsou připravení na tvrdé nátlaky, pro to já nejsem. Petice je mírný vzkaz. Nechceme podporu, chceme jen, aby byl klid. My vinaři jsme schopní se o sebe postarat sami,“ dodal.

Vinaři ze Znojemska

S argumenty Svazu vinařů a Národního vinařského centra proti zavedení spotřební daně na tichá vína se ztotožňuje i šéf Znovínu Znojmo Karel Matula. „Bylo by to pro náš obor likvidační. Jednání s napětím sledujeme a k petici se připojujeme,“ sdělil Deníku předseda představenstva akciové společnosti Znovín Karel Matula. Svou velikostí patří Znovín do první desítky největších výrobců vína v České republice, jeho produkce vín pokrývá přibližně čtyři procenta prodeje v republice. Hospodaří na pěti stech hektarech vlastních vinic na Znojemsku a na Hustopečsku.

K petici se připojí i vinař Jan Vaněk z Chvalovic na Znojemsku. Zavedení daně považuje za faul na vinaře. „V žádných vinařských zemích není taková daň zavedena, znamenala by nárůst cen tuzemských vín, která se v důsledku obecného růstu cen prodávají už nyní špatně. Navíc čelíme konkurenci levných vín z dovozu,“ hodlá podpořit autory petice Vaněk.

Ve stejnojmenném rodinném vinařství hospodaří na zhruba pěti hektarech vinic, z nichž ročně vyrobí na třicet tisíc lahví vín. Věří, že k nejhoršímu nedojde. „Nechci stahovat kalhoty před pomyslným brodem, snad k tomu nedojde. Je k tomu ale potřeba vést oboustrannou diskusi,“ doufá Vaněk.

Nulová spotřební daň je obvyklá ve všech vinařských zemích. „Ve vinařství a vinohradnictví dnes pracuje asi dvacet procent všech zaměstnanců českého zemědělství. Ze sousedních zemí je spotřební daň na tichá vína zavedená pouze v Polsku ve výši 10,20 korun na litr,“ sdělil Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.

Šíření petice

Petici a instrukce naleznou zájemci na stránkách Svazu vinařů České republiky. Petiční archy budou také k dispozici na nadcházejících vinařských akcích nebo ve vinařských potřebách.

Navýšení ceny vína o spotřební daň by podle prezidenta Svazu vinařů ČR v první řadě dopad na zákazníka, který vše zaplatí. „Nebo si víno nekoupí, rozhodne se pro levný dovoz, případně si pro víno bude jezdit za hranice. To je jednoznačně negativní efekt,“ upozornil Chlad.

Podle něho by zavedení spotřební daně dramaticky snížilo konkurenceschopnost moravských a českých vinařů. Důsledkem by byl výrazný propad výroby vína a vinohradnictví jako zemědělského oboru. Podle studií, které si nechal vypracovat Svaz vinařů ČR, by šlo o pokles až o desítky procent.

Tuzemské vinařství je bez ohledu na spotřební daň podle odborníků v náročné situaci a bylo by nuceno celou výši daně promítnout do konečných cen. „Po započtení DPH a dalších s daní spojených nákladů by výsledná cena nejběžnějšího moravského či českého tichého vína dosud v cenové hladině kolem 100 korun vzrostla o třetinu, tedy na 135 korun a přívlastkových vín dosud za cca 150 Kč by vzrostla na 195 korun," vyčíslil Chlad.

Poukázal na to, že zákonodárci České republiky si musí jasně odpovědět na otázku, zda víno a vinařství patří k oborům, na kterých záleží. „Zda vinařská turistika podílející se na tom, že Jihomoravský kraj je po Praze nejnavštěvovanějším regionem republiky, stojí za uchování, nebo zda turisty ochotně přenecháme například Rakousku," uzavřel prezident Svazu vinařů České republiky.